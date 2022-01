Broekers-Knol heeft keihard gelogen: ‘aanwijzing’ voor gemeenten om asielzoekers op te vangen blijkt bluf

De inmiddels vertrokken staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asiel) blijkt keihard te hebben gelogen. Zij kon gemeenten helemaal niet dwingen om asielzoekers op te vangen, maar wekte die indruk wel door haar verzoek een ‘aanwijzing’ te noemen. Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam zijn er dus gewoon ingeluisd.

Het kabinet zat met de handen in het haar toen er op stel en sprong 2000 asielzoekers ergens moesten worden ondergebracht. Bijna geen enkele gemeente ging in op de oproep om ze te huisvesten, want dat levert alleen maar gedonder op. Broekers-Knol blijkt nu te hebben geweten dat ze gemeenten niet kon dwingen om asielzoekers op te vangen, omdat er geen wettelijke grondslag voor een zogeheten ‘aanwijzing’ was. Maar door gewoon keihard te bluffen deed ze alsof haar verzoek wél een aanwijzing was en gaven gemeenten, met uitzondering van Venray, gehoor aan deze ‘eis’ (via Trouw).

Het nieuwe kabinet is nog maar net aangetreden en er zijn alleen vandaag al twee redenen te noemen voor wantrouwen. De eerste is de walgelijke gang van zaken in Groningen en de tweede is dit bedrog van Broekers-Knol.

Dit levert direct een zware klus op voor het nieuwe kabinet. Het vertrouwen van gemeenten is beschaamd en ze kijken nu wel twee keer uit voor het kabinet met een nieuw verzoek komt. En reken maar dat er nieuwe verzoeken zullen komen, want er wordt nog altijd niets gedaan aan de asielinstroom. De asielzoekerscentra puilen nog steeds uit en langetermijnoplossingen daar doet het kabinet niet aan.

De kans zit er eigenlijk wel dik in dat dit kabinet de asielproblematiek juist actief gaat verergeren. Oud-VVD-wethouder van Amsterdam Eric van der Burg is nu de nieuwe staatssecretaris van Asiel en Migratie geworden. Hij ziet het liefst juist méér migratie. Dat wordt één grote bende, want na deze stunt zal hij gemeenten asielzoekers praktisch door de strot moeten drukken. Op vrijwillige basis zal er weinig meer gebeuren, vooral met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart.