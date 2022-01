Inspectie maakt gehakt van asielbeleid IND: ‘Onervaren medewerkers gaven vaker positief oordeel bij asielaanvragen’

De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft forse kritiek gekregen van de inspectiedienst, zo blijkt uit hun rapport. De speciale taskforce die in maart 2020 door de IND is ingesteld om de 15.350 achterstallige asielaanvragen in sneltreinvaart te behandelen, heeft zeer waarschijnlijk erg veel fouten gemaakt. ‘Hierdoor is een risico ontstaan dat asielaanvragen onterecht zijn ingewilligd of afgewezen’, zegt de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De speciale taskforce is door politieke druk tot stand gekomen en bestaat mede daardoor uit een stel onervaren medewerkers die zonder gedegen opleiding de achterstallige asielaanvragen moest zien te behandelen. ‘Werk alles even snel weg naar eigen inzicht’, lijkt de boodschap te zijn geweest.

Dit heeft er volgens de inspectie toe geleid dat er veel meer asielverzoeken positief werden beoordeeld, maar ook dat sommige aanvragen onterecht negatief zijn beoordeeld. De onervaren taskforce-medewerkers konden in theorie wel naar de ervaren IND-medewerkers stappen voor hulp, maar dat zou betekenen dat er minder productie zou worden gedraaid dus dat gebeurde nauwelijks.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD, Asiel) krijgt er ook flink van langs. Zij communiceerde nauwelijks met de Tweede Kamer en kaartte problemen niet aan, meldt het AD.

Broekers-Knol heeft dus eigenlijk in alle haast een stel amateurs het werk laten doen, waardoor er veel fouten zijn gemaakt. Informatie en controle was nauwelijks beschikbaar, want de staatssecretaris hield de lippen stijf op elkaar. Het enige wat belangrijk was is het wegwerken van die lange lijst achterstallige asielaanvragen. Het is nog net niet een ‘keur alles maar goed’-beleid geweest, maar in de praktijk schuurde het er wel dicht tegenaan.

Wat dat betreft is wat zich afspeelde bij de IND omtrent asielaanvragen typisch VVD-beleid. Mooie en harde woorden over het daadwerkelijke probleem, asielzoekers, maar in de praktijk alleen een kortetermijnoplossing leveren zodat het er politiek gunstig uit kwam te zien en het probleem juist is verergerd. Hetzelfde zien we bij de toeslagenaffaire en de (hervatte) gaswinning in Groningen, om maar een paar voorbeelden te noemen.