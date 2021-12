Pieter Omtzigt stelt Kamervragen over aanwijzingen over asielopvang aan gemeenten: ‘Er is hier geen wettelijke basis voor’

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft nog enkele pittige Kamervragen klaarliggen voor het demissionaire kabinet. Vorige week werd bekend gemaakt dat er vijf gemeenten zijn aangewezen voor de opvang van asielzoekers. Maar, zo wijst Omtzigt de Kamer er op, dit mag helemaal niet. Er is geen wettelijke basis hiervoor, dus waarom dit de regering dit?

De laatste maanden betaalt het demissionaire kabinet de rekening voor een jarenlang falend asielbeleid. Doordat er nooit fatsoenlijk geïnvesteerd is in het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Integratie- en Naturalisatiedienst (IND), en daarnaast de grenzen wagenwijd zijn opengezet, lopen deze organisaties achter de feiten aan.

Er is een groot tekort aan opvangplekken in Nederland, de situatie was maanden geleden al penibel én in plaats van het probleem op te lossen heeft het demissionaire kabinet het alleen maar erger gemaakt. Ondertussen zijn Nederlandse gemeenten de dupe van dit beleid. Zij moeten in allerijl opvanglocaties uit de grond zien te stampen en zelfs als ze wonder boven wonder een noodlocatie hebben gevonden dan blijkt dat niet genoeg te zijn.

Tot iedereens verrassing heeft het kabinet vorige week zonder echte aankondiging een paar gemeenten aangewezen die per direct asielzoekers moeten opvangen. Maar dit mag helemaal niet aldus de parlementaire waakhond van ons land, Pieter Omtzigt. Er is geen wettelijke basis voor deze actie en daarnaast is het ook bizar dat dit nooit overlegd is met de gemeenten in kwestie.

Lees ook deze blog van prof. Solke Munneke en Lieneke Slingenberg, die precies hetzelfde betogen.

Er is geen wettelijke grondslag voor deze aanwijzingen en zo breng je lokale democratie om de zeep

(Blog en Kamervragen verschenen ongeveer gelijktijdig)

(2)https://t.co/QnlFlPfEOv — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) December 23, 2021

En zoals altijd pakt Omtzigt het probleem wél bij de kern aan. Het kabinet mag zich gaan verantwoorden tegenover het immer kritische Kamerlid. Want wat zijn dit nu weer voor fratsen? Het is nu afwachten met wat voor smoezen Ankie Broekers-Knol en andere verantwoordelijken komen. Ze zullen in ieder geval niet al te blij zijn dat Omtzigt zich nu gaat vastbijten op deze actie.