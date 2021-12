Geert Wilders woest dat VVD’er Eric van der Burg staatssecretaris van asiel wordt: ‘Hij zei, hoe meer asielzoekers, hoe beter!’

Geert Wilders is er absoluut niet over te spreken dat VVD’er Eric van der Burg staatssecretaris van Asiel en Immigratie wordt. Want Van der Burg zei een paar jaar geleden nog: “Hoe meer asielzoekers, hoe beter.” En dat is wat raar. Zeker voor een VVD’er.

In de verkiezingscampagne beloofde de VVD voor de zoveelste keer dat er iets gedaan zou worden aan de enorme migratiestromen naar Nederland. Maar dit keer echt. Ja hoor. De VVD zou aan de macht komen, en dan zou er het één en ander veranderen.

Nou, dat is overduidelijk je reinste onzin. Want de partij maakt Eric van der Burg staatssecretaris voor Asiel en Immigratie. En dat is heel veelzeggend. Want deze man zei in 2017 nog dat hij bijzonder blij was met enorm hoge immigratiecijfers. “Hoe meer asielzoekers, hoe beter,” zei hij toen.

Geert Wilders is dan ook woedend op deze keuze. “De VVD is knettergek geworden. Puur verraad,” aldus de PVV’er:

VVD-er Eric van der Burg de nieuwe staatsecretaris van asiel en immigratie. De man die zei: “HOE MEER ASIELZOEKERS, HOE BETER” (Parool, 30 mei 2017). De VVD is knettergek geworden. Puur verraad. https://t.co/esOqNkCWAt via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2021

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Dit hele kabinet begint echt een freakshow van epische proporties te worden zeg. Voldemort als minister van Volksgezondheid, Sigrid Kaag als minister van Financiën, Kajsa Ollongren of all people minister van Defensie, en nu dus ook nog eens Eric van der Burg als staatssecretaris van Asiel en Immigratie. Wat een puinzooi. En wij maar denken dat het niet erger kón worden dan Rutte III.