Zie je wel! ‘Voldemort’ Ernst Kuipers wordt D66-minister van Volksgezondheid

Vroeg je je de afgelopen twee jaar af waarom Ernst Kuipers het fascistische wanbeleid van het kabinet zo hard steunde? Nou, we hebben nu ons antwoord. Meneer is namelijk een ambitieuze D66’er. Hij wordt minister van Volksgezondheid in Rutte IV en doet dat namens de nepdemocraten. Ondertussen moesten wij de laatste 24 maanden steeds horen dat hij een ‘objectieve expert’ was. Juist.

Als je naar dat hoofd kijkt van Ernst Kuipers weet je: dit is een man die ongelooflijk ambitieus is (en daarvoor ook over lijken gaat). De oneerlijkheid straalt ervan af. Als je dan luistert naar alle dingen die hij de afgelopen twee jaar heeft gezegd wordt dat natuurlijk alleen maar bevestigd. Steeds weer was hij voor harde lockdowns. Steeds opnieuw verdedigde hij het wanbeleid van het kabinet.

Ernst Kuipers zou maar minister van Volksgezondheid worden zeg. Voldemort himself. Of Jan Paternotte. Rillingen over mijn lijf — Michael van der Galien (@MichaelvdGalien) December 30, 2021

Maar waarom? Juist een man als Kuipers zou moeten weten dat het kabinet faalt én het coronagevaar schromelijk overdrijft.

Nou, via de NOS hebben we nu het antwoord. Meneer had namelijk politieke ambities en wordt in Rutte IV minister van Volksgezondheid. Namens D66 natuurlijk.