Adam Curry bij de Joe Rogan Experience podcast: ‘De metaverse is de toekomst’

Joe Rogan heeft een nieuwe episode online gezet van zijn podcast, The Joe Rogan Experience. En het is weer een pareltje. Want te gast is Adam Curry, de Amerikaanse Nederlander die in Amerika terecht gezien wordt als de vader van podcasting. En Curry had wat heel interessante dingen te zeggen, ook over de “Metaverse” die op handen is.

In de podcast bleek Curry nog even kritisch te zijn op de mainstream – politiek en journalistiek – als vanouds. Verstandelijk minder bedeelden zullen hem ongetwijfeld een “complotwappie” noemen, maar de man heeft juist bewezen een visionair te zijn. Hij ziet wat er aankomt – een moloch van een staat die technologie combineert met machtzucht – en waarschuwt ervoor.

Adam Curry legt uit waarom Metaverse zo belangrijk is

Tijdens het gesprek zei Curry ook wat interessante zaken over wat de Metaverse genoemd wordt. Want, zei hij, burgers die hun vrijheid lief hebben, hebben eigenlijk nog maar één manier op de manier te leven waarop zij willen. Dat doen ze door parallelle samenlevingen te creëren, of parallelle systemen. Dat kun je ook een Metaverse noemen.

Wat betreft de Metaverse legde Curry uit dat dit één van de grote redenen is waarom hij zwaar investeert in Bitcoin. Bitcoin is feitelijk een parallelle manier van de financiën doen. En wat hem daarbij extra aantrekt is dat Bitcoin een limiet heeft. Er zijn 21 miljoen Bitcoins. Punt. Bij een crypto als Ethereum is dat bijvoorbeeld niet zo. “En er is ook geen CEO van Bitcoin,” aldus Curry, wat natuurlijk inhoudt dat het volop vrij wordt gelaten en gedecentraliseerd is. Natuurlijker dan dat wordt het niet.

We moeten, zei Curry, loskomen van het banksysteem. Want dat systeem is totaal geschift. Bankiers gijzelen feitelijk de hele wereld. Zij bepalen wat er gebeurt, hoeveel geld er wordt gedrukt, wat geld waard is. Interessant is in dat opzicht dat hij ook gelooft dat de wereldwijde lockdowns niet zijn geïmplementeerd om de volksgezondheid te beschermen, maar omdat de bankiers en overheden wisten dat er een nieuwe economische crisis aankwam, en dat ze die crisis op deze manier zélf even veroorzaakten. Daardoor kon er weer extra geld bij geprint worden, konden bedrijven “gered” worden, en zo verder.

Hoe dan ook, voor Curry is de weg voorwaarts die van alternatieve of parallelle systemen bouwen. Bitcoin en crypto in het algemeen horen daarbij.

Het mooie is: in Nederland is er natuurlijk een partij die dit ook zo voor zich ziet. Die ook een “Metaverse” wil creëren, maar dan wel los van de Techgiganten én overheden. Inderdaad, Forum voor Democratie. Die partij wil een parallelle samenleving creëren, een nieuwe (digitale) zuil, inclusief eigen coin. Dat is precies wat Curry hier zegt.

Luister hier naar de hele podcast met Adam Curry (waarschuwing: meer dan 3 uur lang, maar het is tijd méér dan waard):