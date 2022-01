Armand Sag: Turkije bekritiseert grof politiegeweld in Nederland

Alle ogen zijn gericht op president Erdoğan nu hij zijn kabinet bijeen heeft geroepen voor een spoedvergadering.[1] Naar alle waarschijnlijk zullen enkele ministersposten veranderen, dit heeft Erdoğan eerder al – vrijwel uit het niets – gedaan. Nu Erdoğan ook heeft aangekondigd met enkele AKP-Kamerleden een vergadering te willen inplannen, maar dus niet met de algehele fractie, geeft nog meer stof tot nadenken.[2] Dit is in elk geval al vastgelegd voor 5 januari 2022 met een gemeenschappelijk ontbijt voor de AKP-parlementariërs.[3] Het lijkt allemaal te gaan om een nieuw financieel plan dat Erdoğan heeft om de Turkse Lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar te stabiliseren. Hierbij wil AKP zelfs de garantie geven dat de Turkse Lira niet nog meer zal dalen in waarde.[4] Om dit te kunnen realiseren, zal er naar alle waarschijnlijk een verandering moeten plaatsvinden in het kabinet.

Het afgelopen jaar was een zwaar jaar voor de Turkse munteenheid met een devaluatie van ruim 34%. Pas in de laatste maand van 2021, december, wist men het tij te keren en werd het teruggebracht naar 9,65%.[5] Toch zijn voor 2022 veel nieuwe prijzen ingevoerd die hoger zijn dan het jaar ervoor, zoals bijvoorbeeld energieprijzen en tolheffingen.[6] In sommige gevallen zijn de prijzen zelfs verdubbeld. Dat de gemiddelde burger hierdoor het vertrouwen lijkt te verliezen in de regering, is volgens peilingen geen geheim meer.[7] Dat het echter tot wel 76% is gestegen, doet Erdoğan besluiten om vaart te zetten achter zijn plannen voor enerzijds zijn financieel plan van aanpak en anderzijds – om dit te realiseren – zijn kabinetsverandering. De kanttekening is wel dat wellicht het vertrouwen van de samenleving in de regering is gedaald, maar de steun voor president Erdoğan zelf lijkt nog massaal aanwezig te zijn.[8]

Aan de andere kant blijft Turkije ook fors investeren in zijn militaire industrie met nu de ontwikkeling van een militair voertuig genaamd 'Gezgin' (of 'Wandelaar').[9] Wat wellicht ook goed is voor het sterke imago van Erdoğan, zijn de aanpassingen dat alle nieuwsjournalen voortaan ook een gebarentolk in beeld moeten hebben.[10] Het gaat gepaard met een progressief, pragmatisch beleid nu het economisch wat moeizamer gaat. Zo is er recent paarden-, ezel- en varkensvlees geïmporteerd omdat dit goedkoper is en mensen toch vlees willen.[11] Hiermee lijkt Turkije ook duidelijk te maken dat het in beginsel vooral een vrij land is en geen islamitisch land. Hetzelfde geldt voor de promotie van de spiraal voor vrouwen, waar Erdoğan enkele jaren geleden juist opriep om meer kinderen te krijgen.[12] Nu de broekriem aangehaald moet worden, lijkt men ook uit pragmatisme te kunnen handelen.

Uit hetzelfde pragmatisme klinkt er ook felle kritiek op – verrassend genoeg – de Nederlandse politie die hard ingrijpen bij demonstraties tegen het coronabeleid van de overheid.[13] Hiermee lijkt de sluimerende ruzie tussen Nederland en Turkije weer op te laaien met dit keer een pragmatisch Turkije dat kritiek uit op hoe Nederland omgaat met andersdenkende coronademonstranten. Het belooft derhalve weer een enerverend jaar te worden voor de Turks-Nederlandse betrekkingen.

Armand Sag (Utrecht, 1984) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast studeerde hij Turkologie (minor) en Internationale Betrekkingen (master) aan de Universiteit Utrecht. Hij is momenteel bezig met zijn proefschrift “Historiography and nation-building in modern Turkey” ter verkrijging van de graad van doctor (Ph.D.) terwijl hij werkt als senior onderzoeker bij het Instituut voor Turkse Studies in Utrecht. In dat kader zijn al verscheidene publicaties van zijn hand verschenen: Historie en Meer: Overpeinzingen van een historicus (2011), Omwentelingen in het Midden-Oosten: Perceptie en Gevolgen (2012; als co-auteur), Leergrammatica van het Turkije-Turks: Antwoorden (2013), Nation-building and historiography in modern Turkey: Anatolia, the Balkan and geographical emphasis (2015), Erdoğan: Perceptie, Reflectie, Analyse (2017, als co-auteur) en nog vele andere publicaties.

