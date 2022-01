Arno Wellens en Marianne Zwagerman: ‘Digitale toegangspas horeca is al in 2019 bedacht, corona is het EXCUUS’

Er wordt nu net gedaan alsof de digitale toegangspas voor in de horeca een nieuw idee is, dat voorkomt uit ‘bittere noodzaak.’ Want corona. Maar dat is onzin. Want, vertelt Arno Wellens in de podcast van Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen: dit plan is in 2014 en 2018 gemaakt in de EU en daarna uitgewerkt in 2019. Corona is dus niet de réden, maar een excuus.

Marianne Zwagerman is één van de weinige mainstream-journalisten met de moed om hardop over het coronabedrog te praten. Ook nu weer in de nieuwste aflevering van haar podcast Op Z’n Kop.

Dat er een digitale toegangspas in de horeca zou komen is al in 2014 in de EU besloten. En nee, geen WEFWappieteksten @gertjansegers, alles is gewoon na te zoeken op https://t.co/hUYvopO2LA legt @ArnoWellens uit in #opznkop https://t.co/Hb5yYbKKRM (Met EZK topambtenaar Raaphorst) pic.twitter.com/ie4baK20ew — Marianne Zwagerman (@mariannezw) January 27, 2022

Ze nodigde EZK topambtenaar Raaphorst én expert Arno Wellens uit om te praten over wat er eigenlijk gaande is, en dus ook over de Coronatoegangspas. Wellens zei daarover iets heel interessants. Want, stelde hij, uit alle informatie blijkt dat de digitale toegangspas voor in de horeca geen recent idee is, maar al uit 2014 dateert. Corona is niet de reden dat het ingevoerd wordt, maar het excuus.

Een geschiedenisles

“Het feit dat die pas er komt was in 2014 en 2018 eigenlijk al besloten,” legde Wellens uit. “Begin 2019 is er een proef gedaan om te kijken hoe mensen het Europees digitaal paspoort accepteren. Dan blijkt dat die proef wel goed is, maar dat, als je wilt kijken of de héle samenleving dat accepteert, dan zou een zeer groot deel van de bevolking dagelijks van die pas gebruik moeten maken om het hele systeem in te bakken.”

“En dan staat op de website Rijksoverheid.nl – het staat gewoon op de website Rijksoverheid.nl, dus het zijn geen alternatieve bronnen! – daar staat dan dat de horeca als proeftuin gaat worden aangewezen,” aldus Wellens. Met andere woorden, toen was al bekend dat ze a) een digitale ID wilden gaan invoeren en b) dat ze dit eerst zouden gaan invoeren bij de horeca.

Maar er was natuurlijk een probleem. Zoals Wellens uitlegt: “Maar in de zomer van 2019 valt niet in te zien waarom de horeca zou moeten meewerken aan een proef die praktisch gezien niets voor de horeca oplevert, die alleen maar een last is voor de horeca, en waarbij je je ook politiek kunt afvragen: waarom zouden we dat eigenlijk moeten willen? Plus digitalisering an sich levert al heel veel vraagtekens op omdat mensen bang zijn voor een dominantie van de Tech-bedrijven,” etc.

Er was dus geen reden voor de horeca om mee te doen aan die QR-gekte.

EU dolblij met corona

… Tot corona. Toen was het excuus er opeens. En ja, zoals Wellens ook uitlegde was de EU-top daar hartstikke blij mee.

“Toen kwam als een geschenk uit de hemel corona. Je hebt zo’n filmpje van die Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie – terwijl bedrijven kapotgaan en mensen op de IC liggen – heeft ze een juichfilmpje online gezet. Dan zegt ze, ‘yes, we have a digital strategy,’ dat Next Generation EU Fund, en met de digitale strategie van 2030. Toen zei ze: ‘We hadden er nooit geld voor.’ Maar in dat filmpje zei ze: ‘Now we have the funds!‘ Was ze helemaal blij. Stond ze te juichen. Dankzij corona.”

Kortom, “dat hele paspoortengoede was al besloten door Rutte voor corona er was. Vervolgens kan hij gebruiken maken van corona, want nu kan hij tegen de horeca zeggen: ‘Het nut is voor jullie heel duidelijk!'”

Verifieerbaar

Zoals Wellens en Zwagerman stellen kan dit gewoon nagezocht worden op de websites van de Rijksoverheid zelf. Het grote publiek wordt er niet nadrukkelijk over verteld, maar de documentatie staat wel degelijk online. Ze verstoppen het alleen in die zin dat ze het stiekempjes allemaal doen en hópen dat mensen niet zelf op onderzoek uit gaan. Maar doen mensen dat wél, dan is de waarheid vrij gemakkelijk te vinden. Alleen moet je dan even achter de spreekwoordelijke schermen kijken.

Kijk maar:

Een Europees, digitaal paspoort voor de horeca is in 2019 bedacht, heeft NIETS met virussen te maken. De horeca wordt misbruikt als proefkonijn, via chantage: gebruik die app of ga kapot. Vandaar QR, @hansteeuwen_ https://t.co/Rzj45vNWA9 — Arno Wellens (@ArnoWellens) January 27, 2022

Dit, mensen, is geen samenzweringstheorie, maar een samenzweringsfeit.