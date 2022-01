Arrogante Soumaya Sahla geeft Geert Wilders haar middelvinger: ‘Ik ben lid en blijf lid van de VVD’

Er is heel veel te doen om Soumaya Sahla. Maar de dame die veroordeeld werd omdat ze met een mitrailleur in de auto zat én lid was van de Hofstadgroep laat weten dat ze lak heeft aan de zorgen van Geert Wilders en co. Want, zegt zij, ze is niet van plan om weg te gaan bij de VVD. Als ze haar weg willen hebben zullen dat zelf moeten doen.

Het blijkt dat er al in december kritiek was op de rol die Hofstadgroepterrorist Soumaya Sahla speelde in die partij als “adviseur.” Maar daar werd niets mee gedaan. Want Soumaya heeft zichzelf “opnieuw uitgevonden” en is dus welkom. Dat vinden niet alle fractieleden, maar de belangrijkste vinden dat wél. Of vónden dat wel, want er lijkt iets van een verandering gaande te zijn.

Volgens De Telegraaf is de partij van zins te “zwichten” voor de druk van Geert Wilders. De reden is dat de affaire Mark Rutte en Sophie Hermans begint te beschadigen. Zie ook de peilingen waarin de VVD in elkaar dondert. Grappig hoe dat werkt bij die partij he? Zero normen en waarden, zero principes. Werkelijk alles draait om de macht bij die nepliberalen.

Soumaya Sahla gaat niet weg

Maar ze hebben toch nog een probleem bij de VVD. Want hoewel zij nu toch een beetje van d’r af willen denkt mevrouw de ex-terrorist daar heel anders over. Zij is heel trots dat ze is “gementord” door Frits Bolkestein (of all people!), en is niet van plan haar partij te verlaten.

“Ik ben lid en ik blijf lid,” zegt ze dan ook heel duidelijk. Mevrouw doet geen stap terug. Nu niet, nooit niet. Want zij vindt dat ze récht heeft op een leuke tijd daar bij de VVD ondanks haar achtergrond. Dat er mensen zijn die daar anders over denken maakt haar niets uit. Ook niet als die mensen zich gewoonweg onveilig voelen.

Sahla in de Ridderzaal met Wilders

Ondertussen heeft GeenStijl een foto gedeeld. Wat je ziet is Soumaya zitten, in 2015, in de Ridderzaal. Alle “gevestigde namen” waren erbij. Bolkestein, Ruud Lubbers, Mark Rutte… en ja, Geert Wilders was in diezelfde zaal.

De man dus die de Hofstadgroep wilde vermoorden.

Ongelooflijk dat deze vrouw al die tijd welkom is geweest bij de VVD.