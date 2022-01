Baudethater Humberto Tan en vriendjes woest op Albert Verlinde: ‘Pure smaad!’

Albert Verlinde beschuldigt Humberto Tan ervan dat die in zijn RTL Late Night tijd appjes stuurde naar alle leuke vrouwen die hij maar kón benaderen. Tan beweert nu dat dit “pure smaad” is. Want hij stuurde “bedankappjes” naar álle gasten, zelfs naar Verlinde zelfs. Maar wie zegt dat Verlinde het over “bedankt voor je optreden bij ons”-appjes heeft?

In Shownieuws ging roddelnicht Albert Verlinde onlangs in op de commotie rond The Voice of Holland (TVOH). Zoals iedereen onderhand weet is dat programma geschrapt omdat meerdere mannelijke medewerkers zich hoogstwaarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik en seksueel wangedrag. Maar hij sleepte er ook een andere BN’er bij: Humberto Tan. Die zou zich systematisch misdragen te hebben door ongepaste appjes te sturen naar vrouwen toen hij presentator was van RTL Late Night.

Humberto is woest

Humberto laat dat niet zomaar over zich zeggen een heeft furieus gereageerd. Op Twitter noemt hij de beschuldigingen van Verlinde “pure smaad.” Ook zegt hij dat de enige appjes die hij gasten stuurt bedank-appjes zijn, om ze dus te bedanken voor hun aanwezigheid in de show de dag ervoor.

Albert Verlinde beschuldigt mij van ongepaste appjes naar 'iedere vrouw die ik leuk zou vinden" in de periode bij Rtl Latenight. Wat een kolder! Pure smaad. Ik bedankte gasten na afloop van de uitzending alle gasten via app: mannen en vrouwen. Verder niets te maken met The Voice. — Humberto Tan (@HumbertoTan) January 16, 2022

Deze uitleg wordt beaamd door verschillende andere BN’ers, waaronder Michael van Praag (voorheen van Ajax en daarna van de KNVB). Want ja, hij heeft inderdaad dat soort bedankappjes gehad:

Kan ik beamen. Had een aantal malen het genoegen om gast te mogen zijn. Het waren keurige en vriendelijke bedank appjes. Ik zou tegen die Verlinde aangifte doen @HumbertoTan Die man is omhoog gevallen door gebrek aan zwaarte. En dan slaat de kolder in je kop. — Michael van Praag (@MichaelvanPraag) January 16, 2022

Maar natuurlijk zijn dit heel vreemde reacties. Want dat Van Praag een net bedank-appje ontving betekent natuurlijk niet dat Tan niet óók ongepaste appjes heeft gestuurd naar vrouwelijke gasten. Een mongool begrijpt dat nog, maar blijkbaar gaat het deze mannelijke BN’ers boven de pet.

Geen medelijden met Humberto Tan

Wij kunnen geen oordeel vellen hierover, puur omdat Verlinde niet met bewijs is gekomen. Misschien klopt het, misschien niet. Ik weet wel dat als je met zo’n beschuldiging komt dat je het dan ook hard moet make. Dus Albert: heb je bewijs, gooi het dan op tafel. Heb je géén bewijs? Neem je woorden dan terug. Zo simpel is het.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Tegelijkertijd kan ik geen greintje medelijden opbrengen met Tan. Want dat is dezelfde man die zijn positie misbruikte om Thierry Baudet vreselijk zwart te maken en hem belachelijk genoeg te beschuldigen van racisme én homofobie. Als je dat op je geweten hebt moet je nu vooral niet zeiken dat een ander jóú even te grazen neemt.