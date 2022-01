Beelden: Duizenden mensen demonstreren tegen tegen QR en voor vrijheid

Vandaag komen er duizenden demonstranten bijeen in Brussel. Bezorgde burgers vanuit verschillende landen komen samen om hun stem te verheffen vóór vrijheid en tegen vrijheidsbeperkende maatregelen.

In tal van Europese landen worden steeds strengere QR-maatregelen ingevoerd. Ongevaccineerde mensen, of mensen die nog niet volledig geboosterd zijn, worden door 2G, 2G+ of 3G-maatregelen van hun vrijheden beroofd. Er worden allerlei voorwaarden of drempels opgeworpen om mee te doen aan de ‘opening’ van de samenleving.

In Brussel zijn veel kritische mensen vanuit diverse landen samen gekomen om een vuist te maken tegen deze ontwikkelingen. Duizenden mensen zijn op de demonstratie afgekomen:

Duizenden mensen demonstreren vandaag in Brussel tegen QR, digitale ID en vooral voor vrijheid. 🙌🏻❤️#wewillALLbethere pic.twitter.com/FX2q1yerEr — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) January 23, 2022

Video’s en foto’s uploaden lukt op dit moment haast niet. Het is een gigantische mensenmassa vandaag, zo groot heb ik het nog niet meegemaakt. Allen tegen de QR, digitale identiteit, controlestaat en voor vrijheid! Prachtig. #wewillALLbethere #Brussel pic.twitter.com/NqF2Kt9EdO — Annelies (@annstrikje) January 23, 2022