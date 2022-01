Belgische ondernemers vieren feest: ‘Nederlandse kopers zorgen voor 300% meer omzet! Fantastisch!’

In België zijn ze maar wat blij met de Nederlandse lockdown. Want omdat ons kabinet het land om totaal belachelijke redenen op slot heeft gezet gaan heel veel Nederlanders lekker shoppen bij onze zuiderburen. En die verdienen daar grof geld aan. Er worden zelfs omzetverhogingen gemeld van 300%. “Waanzinnig en fantastisch tegelijk!” roepen Vlaamse ondernemers dan ook.

In België willen ze ons kabinet heel graag bedanken voor de achterlijke, doorgeslagen, nutteloze lockdown in ons land. Want omdat Nederlanders niet in eigen land kunnen winkelen doen ze dat in België. En dat betekent dat winkels en horeca in Antwerpen de tijd van hun leven hebben. Er wordt melding gemaakt van 300% meer omzet.

“Het is waanzinnig en fantastisch tegelijk!” laten ondernemers in België dan ook weten. Feest! Kaching! Geld, geld, geld. Ze kunnen er bijna een bad in nemen. Terwijl onze eigen ondernemers langzaam ten onder gaan, huilend in elkaar storten omdat ze hun levenswerk verloren zien gaan, en de moed opgeven.

Misdadig

Als je dit soort artikelen in Vlaamse media leest, en ziet hoe blij ze in België zijn met de extra klanten (neem het ze eens kwalijk), dan besef je echt: wat ons kabinet doet is ronduit crimineel. Nergens in Europa is er een harde lockdown. Niet zo gek natuurlijk, want uit alle beschikbare informatie blijkt dat Omicron hartstikke onschuldig is. Die variant is eerder te vergelijken, aldus experts!, met een verkoudheidsvirus dan met de griep. Maar bij ons werd alles wel op slot gegooid, zogenaamd uit “voorzorg.” En die gekken van het OMT willen dat deze situatie nog langer blijft duren ook.

Ondertussen gaat het leven in alle andere landen in Europa én daarbuiten (behalve Australië) gewoon door en profiteren ondernemers uit onze buurlanden van ons wanbeleid.