Filmpje! Boris Johnson kondigt de VRIJHEID aan in Engeland: ‘Geen verplichte coronapas, geen MONDKAPJES!’

In Engeland is het House of Commons – hun versie van onze Tweede Kamer – vandaag uitgebarsten in gejuich. De reden? Premier Boris Johnson heeft de vrijheid aangekondigd. De mondkapjesplicht gaat eruit, de coronapas wordt niet meer verplicht, en mensen ‘mogen’ weer gewoon naar het kantoor. De reactie van het parlement was inspirerend… je kunt alleen maar bidden dat we zoiets ook nog eens gaan zien in Nederland. Hoewel ik wat dat betref het ergste vrees gezien de band van onze regering met het WEF.

Kijk. Dit zijn nog eens mooie, inspirerende beelden. En ze komen uit Engeland, waar Tory-premier Boris Johnson eindelijk heeft aangekondigd dat onze vrienden aan de overkant van het kanaal hun vrijheid terugkrijgen.

Vrijheid

“Wij kunnen teruggaan naar Plan A in Engeland, en de regels van Plan B laten verlopen,” aldus Johnson vandaag tegen het parlement. “Vanaf volgende week donderdag eindigt de verplichte coronapas. Organisaties kunnen er voor kiezen om de NIH coronapas vrijwillig te gebruiken, maar we beëindigen de verplichting.”

“Van nu af aan vraagt de overheid mensen niet meer om van huis uit te werken,” ging hij verder. “Mensen moeten met hun werkgever praten over mogelijkheden om weer naar kantoor te gaan.”

“En,” en dit zorgde voor luid gejuich en applaus van de parlementsleden, “na de data goed bestudeerd te hebben heeft het kabinet besloten dat op het moment dat de regels verlopen, de overheid de mondkapjesplicht afschaft.”

De reactie hierop was geweldig. Iedereen juichte en was blij. Ein-de-lijk af van die mondlappen. Goddank.

“Vanaf morgen willen we niet meer dat kinderen een mondkapje dragen in de klas en het ministerie van Onderwijs zal snel nieuwe richtlijnen aankondigen zodat ze ook niet meer gedragen hoeven te worden in publieke ruimtes” (lees: de kantine). “In het land zullen we nog steeds mensen aanmoedigen om mondkapjes te dragen als ze zich in binnenruimtes begeven, zeker als ze in situaties komen met mensen die ze normaal niet ontmoeten, maar we vertrouwen op het oordeel van het Britse volk. We gaan niet langer mensen criminaliseren die er zelf voor kiezen geen mondkap te dragen.”

En ja, ook wat betreft het bezoeken van ouderen en dergelijke komt de vrijheid grotendeels weer terug. Een páár regels blijven nog van kracht – zoals de plicht om in zelfisolatie te gaan – maar voor de rest is het voor het overgrote deel: terug naar normaal. En dat in de winter, in het midden van wat normaal gesproken een griepgolf is.

Ondertussen blijft het achterlijke Nederland gekke Henkie met een belachelijke (halve) lockdown.