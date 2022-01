Brekend nieuws uit Japan: ‘Antiparacitair medicijn Ivermectine is effectief in behandeling Omicron’

Het Japanse farmaceutische bedrijf Kowa Co Ltd heeft vandaag aangekondigd dat Ivermectine “een effectief medicijn” is tegen Omicron. Dat blijkt uit een Fase III proef. Dat is de laatste fase in proeven die gedaan worden om te bepalen of medicijnen al dan niet gebruikt kunnen worden.

De proeffase is tot de ontdekking gekomen dat Ivermectine “een antiviraal effect” heeft tegen coronavariant. Kowa heeft samen aan dit project gewerkt met Kitasato University, een medische universiteit in Tokio.

Klinische onderzoeken ter evaluatie van het medicijn, dat vooral wordt gebruikt om parasieten bij dieren en mensen te behandelen, zijn nog steeds gaande. Maar dit is dus bijzonder belangrijk nieuws.

Ivermectine mag op dit moment niet gebruikt worden (niet in Japan zelf, maar daar gaat het mogelijk dus veranderen, en ook niet in Amerika en Europa) tegen corona. De autoriteiten stellen namelijk dat het niet zou werken. Dat deden ze al vanaf het prille begin van de pandemie.

Daarentegen waren er critici die juist stelden dat Ivermectine wél zou werken. Deze theorieën hebben geresulteerd in het Japanse onderzoek.

Er wordt ongetwijfeld meer onderzoek gedaan nu. Maar het moge duidelijk zijn dat deze aankondiging van Kowa ongelooflijk belangrijk is. Want als Ivermectine inderdaad werkt tegen Omicron (en dan waarschijnlijk ook tegen de andere varianten), tja, dan gaat dat mogelijk voor heel wat controverse zorgen. Als je dat enige tijd geleden slechts opperde werd je immers weggezet als “verspreider van nepnieuws.”

Sterker nog, op de website Rijksoverheid.nl staat nog altijd een artikel met de titel: “Waarom helpt Ivermectine niet tegen corona.” En de Amerikaanse FDA waarschuwt zelfs tégen gebruik in verband met corona.

Overigens wordt dit vandaag bericht door Reuters. Dus als big Tech denkt dat ze ons ervoor moeten bestraffen dat we hierover berichten, nou, dan moeten ze hetzelfde met dat persbureau doen.

Kusje!