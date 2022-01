Canadese dictators verbieden burgers aan de snelweg te staan om het VrijheidsKonvooi te steunen

De walgelijke dictators die het voor het zeggen hebben in Nova Scotia hebben het illegaal gemaakt voor burgers om aan de snelweg hun steun uit te spreken voor Canadese truckers die tegen de vaccinplicht gaan demonstreren in Ottawa. Want stel je voor dat mensen gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting.

Jordan B. Peterson is woedend dat de autoriteiten van Nova Scotia dit achterlijke besluit genomen hebben. “Dit gaat werkelijk te ver,” schrijft hij erover. En nee, daar valt niets tegen in te brengen. Wat hij zegt klopt 100%. Het is wanstaltig.

This has truly crossed a line: Nova Scotia bans gatherings along highway in support of trucker freedom convoy | True North https://t.co/zqt90ZawkT — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 29, 2022

In een andere tweet spreekt hij die autoriteiten direct aan: “Hoe haal je het in je hoofd, Tim Houston (premier van Nova Scotia)? Hoe durf je het illegaal te maken voor Canadezen om hun mening te uiten? Jouw daden zijn politiek illegaal. Wees voorzichtig!”

What the hell are you thinking @TimHoustonNS? How dare you make it illegal for Canadians to express their political opinions? Your actions have crossed the line into outright political illegitimacy. Beware. — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 29, 2022

Zo is het. Maar let: de autoriteiten moeten dit wel doen. Als ze ons vrij laten om te demonstreren valt dat hele coronakaartenhuis van ze namelijk in een dag of twee in elkaar.