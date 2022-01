CDA-Kamerlid Derk Boswijk wil camera’s in Tweede Kamer verbieden: ‘Burgers moeten maar hele notulen lezen’

CDA-Kamerlid Derk Boswijk komt met een nogal opmerkelijk voorstel: hij wil het liefst alle camera’s in de Tweede Kamer verbieden. Dit zou er voor zorgen dat partijen geen gelikte of bewerkte reclamevideo’s meer maken. In plaats van het debat te zien zouden burgers de notulen maar moeten lezen om bij te blijven. Als het aan de CDA’er ligt wordt de landelijke politiek dus nog afstandelijker.

Menig politicus probeert de (landelijke) politiek en de burger dichter bij elkaar te brengen, CDA‘er Derk Boswijk wil juist de afstand groter maken. In plaats van dat men via camera’s de Tweede Kamer kan volgen moet men de notulen maar nalezen om weten waar debatten over gaan. Dit alles om de “showtjes” in het parlement te bestrijden.

Klopt ook. Wat zou helpen is camera’s verwijderen uit TK. Kan men geen showtjes meer geven en moeten burgers weer hele notulen lezen ipv voorgekookte, uit context gerukte oneliners. — Derk Boswijk (@DerkBoswijk) January 3, 2022

Een uiterst rare opmerking en voorstel. De afstand tussen de politiek en de samenleving is al gigantisch en een voorstel zoals dit zou het gat alleen maar groter maken – wat de betrokkenheid met de politiek dus alleen maar nog meer zou schaden. Op sociale media kan het Kamerlid dan ook op een storm van verontwaardiging rekenen.

BBB-leider Caroline van der Plas schrikt van deze ondemocratische plannen en vooral het gemak waarmee de politicus ze zomaar op sociale media uit.

Dus omdat een paar Kamerleden filmpjes construeren voor hun eigen sociale media, wil jij alle commissievergaderingen van de Tweede Kamer achter gesloten deuren? Dit is ook echt heel slecht en ondemocratisch idee. Ik schrik ook van het gemak waarmee je met deze ideeën komt. — Caroline van der Plas (@lientje1967) January 4, 2022

Voormalig GroenLinks-Kamerlid en hedendaagse anti-woke rebel Zihni Özdil kon het niet laten om cynisch te reageren op dit voorstel. Hij vindt het namelijk een uitmuntend plan: Nederland is dan eindelijk af van die nutteloze debatten in de Tweede Kamer. Alles in onze democratie is allang “uitgemergeld” en staat al vast door het Regeerakkoord. Men kan dus eigenlijk nauwelijks nog spreken van een ‘debat’.

Ik vind je plan uitstekend. De Nederlandse democratie is toch al totaal uitgemergeld door monisme, fractiediscipline en regeerakkoorden. Waarom moeten we er nog naar kijken? — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) January 4, 2022

Boswijk heeft zich vandaag niet bepaald populair gemaakt met zijn idee.