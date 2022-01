Column Frits Bosch: January 6th en de machtsgreep

Als je nadenkt over de serie van gebeurtenissen op de 6de januari 2021:

Biden, de seniel als verkiesbare man, zijn weigering om met Trump te debatteren, bij het ene debat dat er toch is met influisterapparatuur voor Biden,

De mogelijkheid van stemmen per post, de censuur door de media voorafgaand aan de verkiezingen,

De weigering van Pfizer om voor de verkiezingen kenbaar te maken dat de Trump regering een vaccin heeft geproduceerd, Operation Warp Speed

De verkiezingen, waarbij gedurende de nacht gestopt werd met tellen, de stemcomputers die discutabel waren, de plotselinge omslag van Trump’s voorsprong naar Biden’s voorsprong, de beperkte toegang voor waarnemers, de weigering van staten om een officiële audit te doen

Het protest bij het Capitol, waar geen enkel wapen is gebruikt door de betreders, waar uiteindelijk niemand is veroordeeld voor opstand, opruiing of verraad

De dood van Ashli Babbitt bij dat protest waar de moordenaar, officer Michael Byrd, niet voor is veroordeeld,

De FBI agenten die vooraf de boel ophitsten, de agenten in het publiek die de mensen aanzetten om naar binnen te gaan en hun dubieuze rol bij de dood van Babbitt, de beperkte aanwezigheid van agenten, agenten die de mensen gewoon binnen lieten zonder bedreigd te worden

De dag erna waar het leger werd ingezet om het Capitol te bewaken, dat vervolgens maanden deed, het enorme opblazen van dat protest naar een soort Bestorming van de Bastille door de media

Het benoemen van binnenlands ‘terrorisme’ als grootste bedreiging voor Amerika, daarbij ondersteuning krijgen van allerlei republikeinen, waaronder ook Bush die 6 januari vergelijkt met 9/11, een ridicule en schandelijke vergelijking: 3001 doden versus 1 moord door een officer

Het beperkt te woord staan van de pers gedurende Bidens presidentschap

De ziekelijke obsessie van iedereen met dat ihb Pfizer-vaccin injecteren, tot dwang aan toe, dat vermoedelijk niet was gebeurd onder Trump.

Dan kan er maar één conclusie zijn: dit was een geplande en met succes uitgevoerde machtsgreep. Idem met Forum. Ze moeten weg. Ze zetten alles op alles. Dergelijke oppositie moet worden beëindigd. Ze kunnen het niet hebben dat mensen diametraal tegenover het regime komen te staan. De waarheid boeit ze niet. De macht moet en zal behouden blijven.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.