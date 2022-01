Column Frits Bosch: Joseph Goebbels kijkt verrukt naar NRC Handelsblad

Zorgt de kwestie Somaya Sahla voor een schisma in ons wonderschone medialandschap? Daar lijkt het wel op. Ik doe een bescheiden ronde langs onze grote dagbladen.

De opstelling van De Telegraaf is welwillend en begripvol wat betreft de “ongemakkelijke” gevoelens van Geert Wilders. Dagblad Trouw is vooral gericht op feitelijke informatie. Columnist Ephimenco schrijft een voortreffelijk artikel waarin de lezer zelf kan concluderen hoe Soumaya Sahla Frits Bolkestein en de VVD heeft weten in te palmen. Mijn DDS artikel “Soumaya Sahla heeft de VVD bij de staart” wordt bevestigd. Tijdens het proces ging ze in 2016 nog tekeer dat het een ‘showproces’ was, terwijl ze al sinds 2011 voor Bolkestein werkte. Al die tijd heeft VVD haar gedoogd. Het is duidelijk: de VVD is geestelijk doodziek. Onthutsend dit te moeten constateren. Ik schreef dat ik Sahla voor de geen halve seconde vertrouw. Dat zou inderdaad te genereus zijn. Ephimenco acht ik veruit de beste columnist van Nederland en al zo lang. Bravo Trouw!

Het Financieele Dagblad schaart zich met de column van Han Dirk Hessing met ‘Wilders‘ waarden’ vierkant achter Geert Wilders in een prima artikel waarin Hessing een historisch overzicht geeft van de hoogstaande Wilders’ waarden. Overigens komt deze krant ook met een fraai interview met de donkere Rudeboy Patrick Tilon van de Urban Dance Group over woke en critical race theory. Rudeboy spreekt er zijn afschuw over uit. Bravo Het Financieele Dagblad!

Dan NRC Handelsblad met het artikel van onze strijder voor de rechtsstaat Gerard Spong “De opoffering van Sahla is een treurige vertoning”. Spong is een naieveling die qualitate qua kiest voor de positie van de dader, want die is bij Spong altijd per definitie onschuldig en bewijs maar het tegendeel. Volgens hem heeft de “VVD onderbuikgevoelens en moeten we voor terrorisme van Sahla’s kennis gebruikmaken.” Wel, veel succes daarmee!

En dan Tom Jan Meeus met “Als gewelddadig extremisme dreigt en politici in het naoorlogs verzet gaan”: “bij Wilders zie je deze houding in vrijwel al zijn debatten: onvermogen het extremisme te zien waarmee hij anderen extremisme verwijt.” Meeus kun je niet kwalijk nemen dat hij zijn eigen extremisme niet ziet. De Lange Mars door de Instituties is dwars door zijn huiskamer gemarcheerd, volkomen geïndoctrineerd op de school voor journalistiek.

Van de heren Spong en Meeus is bekend dat ze een peilloos diepe haat hebben jegens Geert Wilders. Van enige objectiviteit van hun teksten kan dus geen sprake zijn. De lezer weet van tevoren wat voorgeschoteld wordt en als de lezer dat lekker vindt, dan is het prima. Beide heren maken het nu wel erg bont. Lees de column van Ephimenco en constateer dat ze er feitelijk naast zitten. Het is gewoon slechte journalistiek van Spong en Meeus. Van enig begrip voor iemand die al zestien jaar van huis en haard verdreven is vanwege soortgenoten van Soumaya is geen enkele sprake. Integendeel, de affaire Soumaya is voor hen aanleiding Geert Wilders extra te verketteren. Je vraagt je af wat hun opstelling zou zijn als zijzelf zo bedreigd worden. Willen ze hem dood? Zijn dit monsters? Hun stukken accorderen moordenaars, laat dat duidelijk zijn.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

We haalden oplucht adem toen de vorige Belgische hoofdredacteur bij NRC Handelsblad Peter Vandermeersch vertrok en ten afscheid in een artikel nog eens duidelijk maakte hoezeer hij Nederland en Nederlanders verachtte. Zijn opvolger kon toch niet zo erg worden? Toch wel. René Moerland gaat gewoon op dezelfde weg door of het gaat van kwaad tot erger. Het is een en al cancel culture wat de klok slaat. Joseph Goebbels (1897-1945) kijkt verrukt vanaf zijn wolkje naar NRC Handelsblad: “ga zo door, jongens”!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.