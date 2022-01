Column Frits Bosch: Matriarchaat geeft giftig machtspel, niet doen!

“We moeten de man verbannen uit de Voice, enkel vrouwen! In de evolutie van de man zijn we in de fase dickpic beland. Laat ons voortaan alleenmaar door vrouwen leiden. We moeten naar een matriarchaat! Kill all men!” Zomaar wat kreten van vrouwen. Stine Jensen: “Alleen vrouwen aan de macht geeft ook gelazer” NRC 28-1-22. Bravo Stine! Helemaal waar. Alleen vrouwen in het management geeft striemen op het gezicht en uitgekrabde ogen. Hier even een voorbeeldje.

Alyson Annan was de succesvolste hockeycoach van Nederland aller tijden. Ze werd per direct ontslagen door de Nederlandse hockeybond. De cultuur in het team was niet veilig, vooral voor jonge spelers.

Er heerste een angstcultuur. Spelers voelden zich geïntimideerd door de routiniers. De klachten kwamen door na de gewonnen Olympische Spelen. De bond wilde een onderzoek instellen, maar de klachten waren zo ernstig dat ontslag op staande voet volgde.

Buitengewoon triest voor alle betrokkenen.

Welke les moeten we hieruit trekken? Wel, overal waar sprake is van hiërarchie volgt een verschil in machtspositie. De geschiedenis is doorspekt van ernstig misbruik van machtsposities. Het is van alle tijden en een misselijk bijproduct daarvan. Moeten we dan maar hiërarchie afschaffen? Nee, het is inherent aan gedragspatronen en netwerken, samenlevingen. Idem bij dieren. Je kunt het niet eens afschaffen.

Het voorbeeld van Annan laat ook zien dat het lariekoek is wat Aylin Bilic stelt: “meer vrouwen in machtsposities”. Het hangt niet op mannen of vrouwen, beste Aylin. Wil jij de Voice affaire vanuit je feministische gedachtegoed misbruiken om vrouwen te pushen? Foei!

Meer vrouwen is dus geen oplossing en daar draait het niet om. Vrouwen kennen immers hetzelfde machtseuvel, maar uiten het anders, verdekt en giftiger, dodelijker. Matriarchaat niet doen!

Bij de vrouwenschaatsploeg is het onder de schaatsters niet pluis. Giftige teksten. Waarom toch, dames?

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.