Column Frits Bosch: Soumaya had hele VVD bij de staart

Soumaya Sahla was al sinds 2011 de rechterhand van VVD coryfee Frits Bolkestein, 88 jaar. Ze was nooit een probleem voor de partij totdat Geert Wilders aan de bel trok en haar verleden onthulde tijdens de Tweede Kamer besprekingen over het Regeerakkoord. De mainstream media en de Kamer waren laaiend dat Wilders hiermee kwam, “racistisch” was hij. Totdat vanuit de VVD zelf grote bezwaren tegen haar rezen, “hoe kan dit, waarom weten wij dit niet?” Pikant detail is dat Geert Wilders zelf genoten heeft van het mentorschap van Bolkestein als fractie medewerker van de VVD. Volkomen terecht dat Wilders hiermee kwam. Gelukkig is er nog iemand wakker in de Tweede Kamer.

Het zou op z’n plaats zijn als msm als de wiedeweerga hun excuses aan Wilders aanbieden. Dat doen ze niet natuurlijk, wel uitschelden. Het moreel niveau van msm en Kamerleden is belabberd, maar daarover niets nieuws. Wel potentieel gevaar van dodelijke dreiging negeren…

Soumaya Sahla is bezig met een proefschrift over ‘het orthodox religieuze wereldbeeld’. Sahla is moslima, prima. Maar ze was en is wellicht nog steeds orthodox islamitisch, salafistisch. Ik hoop dat ze ook de boeken van Christhopher Hitchens ‘God is niet groot’ en van Afshin Ellian ‘Allah weet het niet beter’ leest. Ze besparen haar een hoop werk.

De islam kent het omstreden begrip taqiyya. Het zou moslims toegestaan zijn ‘voor de goede zaak’ integratie en gematigdheid te veinzen om als een duveltje uit een doosje te voorschijn te komen als rechtgeaard moslim als dat zinvol is. Zo is in Engeland in een deel van Londen de sharia van toepassing. Hier liever niet. Passen Bouchallikht en Sahla taqiyya toe? We zullen het nooit weten.

Volgende vraag is hoe het met Kauthar Bouchallikht gaat, met ook al zo’n ‘fraai verleden’. Zij houdt zich gedeisd en Groen Links ook. Onbegrijpelijk dat deze dames met een afschuwelijk historie, door de schoonheidscommissie komen van onze politieke partijen. Het lukt ze telkens weer te infiltreren. Waar is het verstand? Dit kan toch niet?!



Het zijn inderdaad ‘schone dames’. Somaya Sahla is zelfs bloedmooi in een beeldig mantelpakje om vooral aangepast over te komen. Zou ze Bolkestein kietelen op zijn daartoe bestemde plek? Wat denkt zelf?

Bolkestein is een eerste klas zwabberaar geweest door z’n hele weinig indrukwekkende politieke loopbaan. Vreselijk ijdele gast, zoals ik eens gemerkt heb tijdens een seminar over de islam. Hij is een man die A zei maar terugdeinsde voor B. Hij vond dat we met Fortuyn internationaal een pleefiguur zouden slaan. Nu slaat hij zelf een pleefiguur. Wat een afgang voor de VVD. Terecht dat deze suffe partij in een stevige downtrend zit.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.