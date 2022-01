Column Frits Bosch: Start beurskrach in China

Tegenwoordig is veel “made in China”, waaronder ook het ‘China virus’. Komt een nieuwe beurskrach ditmaal uit China?

Zou zomaar kunnen. Ik ben geen China analist, maar kan wel de analisten rapporten lezen over China. Ze houden hun hart vast want het gaat langs het randje. Ook het januari rapport van de Wereldbank is niet positief. Ze wijzen er op dat als de negatieve ontwikkeling van de vastgoedsector voortduurt dit ook zal neerslaan op de wereldeconomie. De onshore en offshore van het Chinese vastgoed beslaat maar liefst 30% van de Chinese economie. De offshore tak zal dan pijn kunnen doen wereldwijd.

Het enorme vastgoedbedrijf Evergrande heeft met hulp van de regering uitstel van betaling gekregen op de uitstaande obligaties, maar de aflossingen zullen eens betaald moeten worden. Hetzelfde verhaal geldt voor de Shimao groep en de Yuzhou groep. Als deze zaak gaat schuiven….

Hier blijft het niet bij. Ook verzekeraars hebben het moeilijk. Ping An is zwaar geraakt door de pandemie. De tussenpersonen kunnen niet opereren vanwege Corona. China Life wordt geraakt door de pandemie en corruptie. Voormalige corrupte ceo’s worden respectievelijk tot levenslang veroordeeld en ter dood gebracht. Zo doen ze dat in China.

Vervolgens krijgen we het bericht door dat fabrikanten en de wereldwijde aanbodslijnen (supply chains) zwaar gehinderd worden door de pandemie. China past een zware lockdown toe ook met het oog op de komende Olympische Winterspelen. Desondanks groeit de economie toch nog 5,1%, niet slecht! Maar de groei daalt.

De Chinese financiële autoriteiten lijken tijd te willen kopen en de vastgoedsector en overige financiële instellingen tot terughoudendheid te manen. Dit is niet een periode waarin de nog keihard moet willen groeien. We wensen Xi Jinping en collegae veel wijsheid toe.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.