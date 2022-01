Column Frits Bosch: Tom-Jan Meeus (NRC) is een eerste klas bullshitter

In zijn artikel “Een nieuw kabinet, meer intimidaties” in NRC 8-1-22 schrijft Tom-Jan Meeus dat de Tweede Kamervoorzitster erop moet toezien dat men zich onthoudt van “grof taal gebruik, oorlogsvergelijkingen en agressieve omgangsvormen”.

Interessant! Want wat is grof taalgebruik? Waar start dat? Ieder denkt daar anders over. “Ik breng je voor een Tribunaal”, mag je dat niet zeggen? Je zegt het maar! Why not? We zijn toch niet van suikergoed? Vanwaar die ophef?

Hoezo geen oorlogsvergelijkingen? Niets over de 80 jarige oorlog? De oorlog tussen China en Japan? Tom-Jan is overgevoelig voor de Tweede Wereldoorlog, althans door rechts te berde gebracht. Mijn kinderen hebben op school in de geschiedenisles zelden over iets anders gehoord. Ieder mag daarover zeggen wat hij wil in dit land waar we trots zijn op vrijheid van meningsuiting. Waar dat begrenst is staat in de wet.

Wat zijn agressieve omgangsvormen? Ik heb nog nooit iemand gezien die een ander kamerlid een kaakslag toediende of iets wat in die richting ging. Tom-Jan bedoelt daarmee teksten die hem niet zinnen. Wel, wen er maar aan. Vergeleken bij andere parlementen zijn wij poeslief.

Tom-Jan heeft de mond vol over Geert Wilders en FvD. En maar schoppen, en maar schoppen, en maar schoppen en maar schoppen. Week in week uit. Want Tom-Jan Meeus kent beschaving. Zijn beschaving id de norm. Ieder die daarvan afwijkt is onbeschaafd. Hij mag dus met z’n vingertje wijzen en daarbij vooral ernstig kijken, zoals Tom-Jan Meeus dat zo goed kan.

Tom-Jan Meeus is een bullshitter eerste klas. Of is dat agressief taalgebruik Tom-Jan? Daaaaag Tom-Jan!!!



Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.