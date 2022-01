Column Paul Cliteur: Door het gestuntel met Soumaya Sahla heeft de VVD van ons contraterrorisme-beleid een soap opera gemaakt

Het gestuntel van de VVD met Soumaya Sahla leert ons ook iets over die partij. Het laatste nieuwtje geeft ons De Telegraaf: “De VVD-fractie heeft zo’n drie jaar geleden al te kennen gegeven dat voormalig Hofstadgroep-lid Soumaya Sahla niet welkom was in de Tweede Kamer. Desondanks werd wél toegestaan dat ze jaren als tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering kon aanschuiven bij de partij.”

Dus fractievoorzitter Hermans zat met de zaak in haar maag. Premier Rutte wilde niks zeggen, want “over personen”. Nu komen verschillende VVDers, al dan niet anoniem, naar buiten die zich al jarenlang zorgen blijken te maken. Maar waarover nu precies? Over de late spijtbetuiging van Sahla? Is dat echt het belangrijkste wat zij hebben in te brengen?

Wat mij belangrijker lijkt, is dit. Sahla is een ex-lid van de Hofstad-groep. Dan dienen zich enkele vragen aan. Wat is nu precies die Hofstad-groep? Welke ideologie onderschreven zij? Hoe invloedrijk is die ideologie? Bestaat een relatie tussen de godsdienst van de islam en de terreurdaden waartoe zij bereid waren? En als het niet de islam is die hen inspireerde, wat dan wel? Een ideologie gebaseerd op de islam (islamisme, politieke islam, radicale islam)? En, zoals het treffend is geformuleerd, onder andere in de titel van het boek van Frits Bosch, waarom haten zij ons eigenlijk?

Wat zijn de ideeën van de VVD hierover? Heeft de VVD ideeën over dit soort zaken? Het veiligheidsbeleid in Nederland heeft de afgelopen 20 jaar gestalte gekregen door VVDers (Opstelten, Van der Steur) en CDAers (Donner, Hirsch-Ballin, Grapperhaus). Waarom hebben we nog nooit een interessante analyse van het jihadistisch theoterrorisme gekregen van een van onze ministers van de Justitie over dit onderwerp?

Gezien de gebrekkige kennis die in Haagse kringen over dit onderwerp lijkt te bestaan – en bij de VVD zelfs een gebrekkige belangstelling – lijkt het een gemiste kans dat de insider Sahla niet de mogelijkheid heeft gekregen haar ideeën aan het grote publiek voor te leggen. Wat is gebeurd, is een hele serie bezoekjes aan allerlei bijeenkomsten waar Sahla is voorgesteld aan de culturele en politieke elite van Nederland alsof de re-integratie van een ex-lid van de Hofstadgroep onze grootste zorg zou moeten zijn. Maar onze grootste zorg is: een effectief contraterrorisme-beleid. En daarbij past kennis van het jihadistisch theoterrorisme. Over dat onderwerp had zij belangrijke dingen kunnen zeggen. De VVD heeft van ons contraterrorisme-beleid een soap opera gemaakt.