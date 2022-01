Column Paul Cliteur: Özcan Akyol bedoelt het niet zo, maar hij activeert wel moorddadige jihadisten tot het plegen van een aanslag

De PVV wil dat AD-columnist Özcan Akyol zijn uitspraak over het ontnemen van stemrecht bij mensen met een moslimachtergrond rectificeert. De columnist geeft (vooralsnog) aan niet bereid te zijn dit te doen. Heeft de PVV een punt?

Helaas is dat wel het geval. Dat heeft te maken met de zeer specifieke situatie waarin niet alleen Geert Wilders verkeert, maar ook heel Nederland. Namelijk een grote kwetsbaarheid voor jihadistische aanslagen die niet alleen Wilders het leven kunnen kosten, maar ook anderen, zoals beveiligers.

Is dit maar “mijn mening”? Helaas niet. Het zijn gebleken feiten.

Moordenaars uit Pakistan (heel actief!), Somalië (ook een rijke leverancier van aanslagplegers), Afghanistan (niet verbeterd met het aan de macht komen van de Taliban) zijn heel actief. En zij volgen wat in het buitenland gebeurt. Wilders is, als persoon, een directe steen des aanstoots voor het internationaal jihadisme. Terroristen uit Pakistan, Afghanistan, Somalië en andere risicogebieden zijn bereid gebleken af te reizen naar Nederland in een poging Wilders te vermoorden als represaille voor door hem gedane uitspraken. Verschillende van die mensen zitten al lange gevangenisstraffen uit nadat hun pogingen in Nederland zijn verijdeld. Dat hebben onze ministers van veiligheid van de afgelopen kabinetten (VVD-ers en CDA-ers) helaas niet kunnen verbeteren. Sterker, de situatie is er alleen maar op achteruit gegaan. Nederlands is onveiliger dan 20 jaar geleden. In die zin is veiligheidsbeleid mislukt.

Een bericht als “Dutch rightwing extremist aims to revoke the right to vote for Muslims” (of woorden van gelijke strekking) werkt in Pakistan, min of meer een failed state, als een rode lap op een stier. Dat heeft ongetwijfeld een aanzuigende werking op terroristen. Die terroristen komen, ja ook in Nederland, verhaal halen vanwege wat zij zien als onaanvaardbare aanvallen op de islam, de profeet, God, moslims of andere heilige zaken.

Ongetwijfeld heeft Akyol dit niet bedoeld. In een Tweet waarin hij antwoord geeft op de eis van de PVV blijkt ook dat hij niet lijkt te beseffen wat hier in het geding is. Eigenlijk weet hij niet in wat voor wereld hij leeft. Hij schrijft: “Geert Wilders – mister freedom of speech – is beledigd omdat ik zei dat hij van moslims het stemrecht wil afpakken. Dat is een feitelijke interpretatie van dit standpunt. Marokkaanse moslims kúnnen geen afstand doen van die nationaliteit. Cry baby. Niks geen rectificatie, dus.”

Nou, nee, Akyol. Ook “mister freedom of speech” wil niet dood. Dat je een grens legt voor “freedom of speech” bij het activeren van een moordaanslag, is niet zo vreemd. Dat heeft ook niet te maken met overgevoeligheid voor “beledigingen”. Waar het mee te maken heeft, is dat de meeste mensen liever niet eindigen als Samuel Paty of Theo van Gogh.

Als iemand moet sterven dan doet hij dat liefst op basis van een standpunt dat hij echt inneemt, niet op basis van een standpunt dat hem door een columnist wordt toegedicht (“feitelijke interpretatie”).

Dit zal ook de context zijn waarin een rechter de zaak zal beoordelen als het aankomt op een gerechtelijke procedure. Iemand woorden in de mond leggen die moordenaars activeert, is werkelijk dodelijk.