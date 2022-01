Column Sid Lukkassen: Van maatschappelijk f-ck it naar galactisch f-ck it

Elk heldenverhaal gaat over het doormaken van een transformatie. De hoofdpersoon raakt vervreemd van zijn dagelijkse leven en belandt in een nieuwe wereld die buitengewone inspanning van hem of haar vergt. Dan breekt het meest duistere moment aan in zijn bestaan – het doek dreigt definitief te vallen. Alle externe bevestiging valt weg. Er is geen enkel houvast meer. Maar juist nu – op dit donkerste punt, in deze afgrond – ontdekt de held een kracht in zichzelf. Het is een kracht die hem in staat stelt om niet alleen de acute uitdaging in deze nieuwe wereld te overwinnen, maar óók om terug te keren naar zijn vorige leven en daar, met zijn nieuwe gaven, de oude obstakels te trotseren.

De Amerikaanse literatuurwetenschapper Joseph Campbell bracht dit archetypische heldenverhaal terug tot een aantal stadia. Dit beschreef hij in The Hero with a Thousand Faces, verschenen in 1949 en inmiddels een wereldberoemd werk. Betrek ik dit universele verhaal op mijn leven, dan kom ik op zes stadia die ik het afgelopen jaar doormaakte. Een aantal figuren spelen er een rol in, zoals Joker en Jini Jane, maar ook bijvoorbeeld Jan Roos en Walter Benjamin – elk personage staat voor een serie bespiegelingen of zo u wilt levenswijsheden, die per stadium samenhangen.

Jokers

Het eerste stadium is het Joker-stadium. Dit begon eind 2019. Ik was beleidsadviseur op het Europees Parlement. Qua inkomen hoefde ik toen niet voortdurend te publiceren en vond hierdoor de rust om een aantal zaken op een rijtje te zitten, mede geïnspireerd door de film Joker. Ik stond nog eens stil bij de hoge eisen die ik mijn hele leven aan mezelf had gesteld, en stelde de leegheid vast die schuilgaat achter maatschappelijke conventies.

Als jonge man had ik altijd gedroomd van lesgeven op een universiteit, talkshows maken, politicus of beleidsadviseur zijn – ik had het allemaal waargemaakt en overal stuitte ik op lagen van oppervlakkig deugpronken. Op het Europarlement was men de hele dag druk met schakeltjes omzetten en op knopjes drukken – daarover veel gewag makend in de media. Meestal bleek dat er achter die knoppenkastjes geen bedrading stak. Ik reflecteerde op de absurditeit van dit alles en publiceerde het in een serie clownsredes.

Om een voorbeeld te geven: in 2012 was ik trainee voor de ALDE groep. Op een dag kreeg voorzitter Guy Verhofstadt een email van een partijgenoot – die liet zijn vrouw in een Frans verzorgingstehuis opnemen en wilde dat de Belgische staat dit zou bekostigen. Verhofstadt schoof de mail door naar een beleidsmedewerker en die parkeerde de casus weer bij mij. Ik schreef een beleefde conceptbrief met de strekking dat hij de gevoelens begreep, maar dat een politicus niet direct kan bemiddelen bij zo’n wens. De beleidsmedewerker nam het weer over en legde de zaak voor aan de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging. Waarom moest de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging hiermee bezig zijn? Ik weet het nog steeds niet, maar in Brussel gebeurt zoiets elke dag. Niemand kijkt er van op.

Langzaam maar zeker raakte ik doordongen van de leegheid en absurditeit van wat in het dagelijkse leven wordt gezien als aanvaarde conventies en nastreefbare doelen. Er ontstond een maatschappelijke ‘fuck it’ attitude, in het datingleven ondervond ik dat ook al. Iedereen heeft een mening over je, meestal gebaseerd op oppervlakkige ruis in de media. Je kunt er maar het beste de schouders over ophalen en er hartelijk om lachen.

Met deze achtergrond kwam ik in contact met Jini Jane, gewoon omdat ik nieuwsgierig was, zo van ‘dan geef ik dit een kans’. In dit tweede stadium stelde ik me kwetsbaar en onbevooroordeeld op, maar wéér werd ik keihard genaaid en kwamen er vloedgolven aan maatschappelijke verontwaardiging en deugkots over me heen. Gelukkig kreeg ik niettemin veel steun, ook uit onverwachte hoek.

Scheppingdrang

In het derde stadium bleek ik daar toch weer scheppend uit te komen. Wéér had ik alle tegenstand overleefd maar vroeg me nu toch af waarvoor ik het allemaal blijf doen. Dit voert terug op een artikel dat ik schreef over de lust en de last van het scheppen. Dit is het stadium van Johannes Calvijn: kennelijk heb ik een scheppingsdrang waarmee ik allerlei begeesterende gedachten die ik aantref – in boeken, maar ook bijvoorbeeld in gesprekken van het alledaagse leven – wil laten stralen en onder de aandacht wil brengen. Maar waarom? Het wordt gelezen en de volgende dag gaat de vis er weer in. Maakt dit wel gelukkig en brengt het me überhaupt verder?

Karl Drabbe, die mijn boek Links en Rechts in dialoog (2020) heeft uitgegeven, emailde deze week dat hij nog 144 exemplaren had liggen (zie foto’s hieronder). Wat moest hij ermee doen, vernietigen of naar mij opsturen? Vernietigen is zonde, maar dit toont aan dat de stapel van mijn scheppingen steeds hoger wordt. Het begint letterlijk een berg te worden die te hoog is, over mij heen valt en mij verplettert.