DDS Podcast 10: Vera Bergkamp vs. Gideon van Meijeren, Gert-Jan Segers judast Geert Wilders, Omicron is mild én Anne Franks verrader

Het is vandaag weer een pareltje, die DDS podcast. Oké, oké, ondergetekende moest een paar keer behoorlijk hoesten, maar hé, dat moet je maar even voor lief nemen. Want, zoals ik uitleg in de podcast: ik heb blijkbaar één of andere walgelijke “allergie” (al 30 jaar geen last van gehad, maar opeens nu ik een dubbel vaccin heb gehad ben ik het bokje weer. Toeval, natuurlijk) en tja. Mooi vervelend, zeg maar.

Hoe dan ook, de onderwerpen die ik vandaag besprak zijn zeker interessant:

1. Geert Wilders pakt Gert-Jan ‘Judas’ Segers hard aan.

2. Omicron blijkt enorm mild te zijn

3. Anne Frank mógelijk verraden door een prominent lid van de Joodse Raad, plus Lodewijk Asscher is boos, en,

4. Gideon van Meijeren de mond gesnoerd door die walgelijke nepvoorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Veel luisterplezier, en nogmaals excuus voor het gekuch 3 of 4 keer!

