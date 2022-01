Documenten bewijzen: Kabinet werkt met Canada én WEF samen om Digital Identity voor reizigers in te voeren

Het “praatclubje” dat het World Economic Forum is volgens onder meer Gert-Jan Segers blijkt al jaren actief samen te werken met onze overheid om een Digital Traveller Identity in te voeren. Het kabinet gaf dit zelf toe n.a.v. Kamervragen… in 2019. En raad eens wat die Identity nu voor gebruikt (kan) worden? Juist: coronagerelateerde dingen zoals, niet schrikken, je vaccinatiestatus.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond het maar wat vreemd dat hij er op werd aangesproken dat één van ‘zijn’ ministers nauwe banden heeft met het World Economic Forum. Carola Schouten werkte samen met de organisatie. Nou, dat was allemaal onzin, aldus Segers. En trouwens, dat WEF is niets meer of minder dan een “praatclubje.” Niks mis mee, totaal ongevaarlijk, en natuurlijk totaal zonder invloed.

Documenten bewijzen: het kabinet werkt samen met het WEF

Dat is toch een beetje gek. Want uit documenten die gevonden (en doorgespit) zijn door Pepijn van Houwelingen (FVD) blijkt dat het kabinet een paar jaar geleden nog openlijk toegaf dat er samengewerkt werd met het WEF. En dan niet aan zomaar een project, maar aan de totstandkoming van een Known Digital Traveller Identity.

"In januari 2018 is Nederland benaderd door de Canadese overheid en het World Economic Forum (WEF) om deel te nemen aan een pilotproject om het Known Traveller Digital Identity (KTDI) concept in de praktijk te toetsen," aldus het kabinet op 4 mei 2019 toen daar Kamervragen over werden gesteld.

“In januari 2018 is Nederland benaderd door de Canadese overheid en het World Economic Forum (WEF) om deel te nemen aan een pilotproject om het Known Traveller Digital Identity (KTDI) concept in de praktijk te toetsen,” aldus het kabinet op 4 mei 2019 toen daar Kamervragen over werden gesteld.

“Het KDTI-concept ziet op het gehele reisproces; van vertrek uit het land van verblijf tot en met aankomst in het land van bestemming. De kern van het idee is dat het passagiersproces vergemakkelijkt wordt doordat een burger zich op basis van vrijwilligheid, op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren.”

Consortium

In gewone mensentaal betekent dit dat biometrische gegevens digitaal worden opgeslagen in een “digital ID,” waarna Vadertje Staat jou “snel en gemakkelijk” toegang kan geven tot deze of gene plek (of land). Zo’n systeem is natuurlijk heel “handig” in gewone tijden, maar tijdens een pandemie is het al helemaal geweldig… Want je kunt het dan koppelen aan, zeg, de vaccinatiestatus van een persoon. Dat verzamel je allemaal en sla je dan op in een Digital ID… of een digitaal paspoort, waar we het ‘opeens’ ook over hebben gehad tijdens deze pandemie.

En dat is niet alles. Want het kabinet gaf drie jaar geleden ook toe dat er, om dit KTDI-concept in de praktijk te brengen, “een publiek-privaat consortium [is] ingericht, bestaande uit het World Economic Forum, de Canadese autoriteiten, Air Canada, Toronto Pearson International Airport, Aeroports de Montreal, de Nederlandse autoriteiten, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol Nederland B.V., Accenture en Vision-box.”

Met andere woorden, die “praatclub” van meneer Segers blijkt in een consortium te zitten met de Nederlandse staat.

WEF als grote roerganger

“Het projectmanagement aan Nederlandse zijde is belegd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid,” stelt het kabinet vervolgens. “In december 2018 heeft in aanwezigheid van alle betrokken partijen uit Canada en Nederland de eerste bijeenkomst van de internationale stuurgroep voor het WEF KDTI project plaatsgevonden in Ottawa, Canada.”

Let op, het is dus officieel het WEF KDTI-project. Niet het Nederland-Canada KDTI-project, of het International KDTI-project. Nee, het WEF KDTI-project. Dat is het, en zo wordt het genoemd.

En dat is toch wat bizar. Want volgens het kabinet en de betrokken partijen is het WEF niet meer dan een praatclubje, heeft het heel weinig invloed, etc. Dat is dus je reinste flauwekul. Zoals uit deze documenten blijkt wordt er actief samengewerkt met het WEF, zit Nederland zelfs in een consortium met de club… en – oh ja – blijkt ook nog eens dat een project dat jaren geleden ‘opeens’ werd opgezet ‘om ons het reizen makkelijker te maken’ héél toevallig héél bruikbaar is ‘tijdens een pandemie.’

