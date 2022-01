Éric Zemmour spreekt zich uit tegen woke beeldenstorm: ‘Standbeelden neerhalen en onze christelijke beschaving vernietigen? Nooit!’

De Franse presidentskandidaat Éric Zemmour heeft zich met ferme bewoording uitgesproken tegen het neerhalen van een beeld van de aartsengel Michaël. Zemmour vindt het namelijk belachelijk dat men zo omgaat met de eigen christelijke geschiedenis in het land.

Een Franse rechtbank ordonneerde de verwijdering van een standbeeld van de aartsengel Michaël voor een kerk met dezelfde naam, op grond van de scheiding van kerk en staat. Maar de Franse presidentskandidaat Éric Zemmour kwam hier gisteren tegen in opstand. Zemmour zelf is een groot voorstander van de scheiding van kerk en staat, maar dit soort uitspraken gaan hem veel te ver.

Het is namelijk een vorm van activistische geschiedschrijving, de christelijke wortels van Frankrijk worden op deze manier beetje bij beetje verwijderd uit de samenleving. Daarnaast is het een naargeestige woke-trend die is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Alles wat aanstootgevend zou zijn voor bepaalde mensen, moet maar uit het straatbeeld verdwijnen. Maar als het aan Zemmour ligt gaat men zo niet om met de eigen geschiedenis.

“Secularisme, ja, natuurlijk. Het neerhalen van standbeelden en de vernietiging van onze christelijke beschaving, nooit!”

« La laïcité, oui, bien sûr. Le déboulonnage des statues et la destruction de notre civilisation chrétienne, jamais ! » – Éric Zemmour à côté de la statue de Saint-Michel aux #SablesdOlonne pic.twitter.com/UHtpa82Xv0 — RECONQUÊTE ! (@Reconquete_Z) January 8, 2022

Terecht wijst Zemmour men op het feit dat Frankrijk ook christelijke wortels heeft en die moet respecteren. Het secularisme, wat een belangrijk Frans product is, is voor hem enorm belangrijk, maar respectvol omgaan met Franse tradities ook. Een kerkelijk beeld dat, nota bene voor een kerk staat, op straat staat is natuurlijk niet in strijd met de scheiding van kerk en staat. Het is een historisch artefact dat de eigen cultuur van weleer representeert. Maar in geen enkel opzicht zou het de scheiding van kerk en staat bedreigen.