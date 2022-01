Filmpje! Geert Wilders gaat los op VVD vanwege in dienst nemen van veroordeelde terrorist Soumaya Sahla

Bij het debat over de regeringsverklaring is het er gisteren en vandaag keihard aantoe gegaan. Met name Geert Wilders zette agressief de aanval in op de VVD en dus op premier Rutte, omdat die die nepliberale foppartij een veroordeelde terrorist in dienst heeft als “adviseur” Veiligheid en Justitie. Ongekend, natuurlijk, en Wilders ging er dan ook met gestrekt been in.

De rest van de Tweede Kamer – Sophie Hermans van de VVD en Mark Rutte met name – vonden het allemaal zogenaamd heel erg dat Wilders Soumaya Sahla bij naam en roepnaam noemde. Hij ging een grens over, het was allemaal vreselijk, en ga zo maar verder.

Maar daar had Wilders een perfecte reactie op. Want wie gaat nou eigenlijk te ver? Is dat de man die voorheen letterlijk bedreigd werd door Sahla en haar vriendjes, of de VVD die deze zelfde vrouw heeft aangenomen?

Ging ik een grens over? Veroordeeld terrorist Soumaya Sahla adviseur maken van premier Rutte en de VVD, dát is een grens over gaan!#regeringsverklaring #Wilders pic.twitter.com/ZzI33xMPxg — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 18, 2022

Vandaag in de ochtend was er weer een debat hierover, namelijk tussen Rutte en Wilders. En weer pakte Wilders de VVD-premier hard aan, die probeerde het debat op alle mogelijke manieren uit de weg te gaan. Want, gossiegossie, het was allemaal zo ongemakkelijk en vervelend enzo.

Waar haalt de minister-president het gore lef vandaan? Mij aanspreken over een telefoontje, terwijl de VVD een terrorist in dienst heeft die mij kapot wilde schieten. U moet zich kapot schamen!#regeringsverklaring #Wilders pic.twitter.com/HX3RzdDrMj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 19, 2022

“Waar haalt de minister-president het gore lef vandaan mij aan te spreken over een telefoontje terwijl hij, zijn partij, een terrorist een dienst heeft die mij inderdaad onder de groene zoden wilde krijgen? Die gearresteerd is met een mitrailleur in haar auto samen met Nouredine el Fahtni, die op zoek waren naar Ayaan Hirsi-Ali en Geert Wilders, om ze te vermóórden!” aldus Wilders terecht.

En ja, dan Wilders aanspreken op een telefoontje of een opmerking die hij niet fijn vond, dat is natuurlijk te belachelijk voor woorden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het zegt alles over Rutte en de VVD dat ze dit zo doen. Schaamteloos!