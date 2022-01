Filmpje! Pieter Omtzigt pakt misdadig kabinet aan: ‘Strafbare feiten gepleegd’

Bij Buitenhof mocht Pieter Omtzigt zijn visie geven op het Toeslagenschandaal en hoe het kabinet daar ook nu nog mee omgaat. Zijn conclusie? Ze doen nog steeds niet hun best om de onderste steen boven te krijgen. En dat komt doordat ze weten dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Ze zijn doodsbang dat ze daarvoor met de billen bloot moeten.

Als je denkt dat de Toeslagenaffaire erop zit heb ik slecht niets voor je: niets is minder waar. Er zijn nog steeds grote aantallen kinderen die na een onterechte uithuisplaatsing niet thuis teruggekeerd zijn, ouders wachten nog steeds op geld, en de verantwoordelijken zijn nog steeds niet echt verantwoordelijk gehouden. Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat het kabinet er alles aan doet om te voorkomen dat álle informatie boven tafel komt.

Bij Binnenhof mocht Pieter Omtzigt vandaag commentaar geven op de situatie zoals die nu bestaat. Hij was hard maar rechtvaardig in zijn oordeel: het is volstrekt helder dat de Belastingdienst deels gedreven werd door racisme. Dit kabinet heeft lak aan de grondrechten van burgers – ook, zei hij er even bij, de rechten van winkeliers om hun winkel te openen en van gewone burgers om lekker te gaan winkelen als zij dat willen, zonder overheidscontrole met een QR-code.

Het belangrijkste is misschien nog wel, zei hij, dat het kabinet nog steeds geen openheid van zaken geeft over de Toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft nog steeds niet alle interne communicatie in handen en weet dus nog steeds niet 100% wat er achter de schermen gebeurd is, en waarom.

Maar hij weet wel waarom het kabinet zo moeilijk doet. De kans is namelijk levensgroot dat de premier en betrokken ministers weten dat de wet met voeten getreden is, en dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Dat zijn dus (ambts-) misdrijven waarvoor de daders strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Kijk en huiver:

Waarom vindt het kabinet het zo ingewikkeld om toe te geven dat iets racistisch is? Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt: 'Ik denk dat we moeten toegeven dat er mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn.' #buitenhof pic.twitter.com/VTsDM1UfJG — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 30, 2022

Wij hebben het regelmatig over “dit misdadige kabinet.” Dat is geen polemiek. Het tuig dat in de regering zit is letterlijk misdadig. En ze weten het.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!