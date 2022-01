Filmpje! Premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland grijnst van oor tot oor: meer zelfmoorden!

Een filmpje van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern is viraal gegaan. De reden? Ze grijnst van oor tot oor terwijl ze het – bij het World Economic Forum – heeft over het feit dat er steeds meer zelfmoorden plaatsvinden in haar land. Lachen, zeg!

Als je wilt weten hoe gestoord de WEF-fascisten zijn – wereldwijd – moet je even naar deze video kijken. Wat je ziet is Jacinda Ardern die praat over zelfmoord een Nieuw-Zeeland. Net als in Nederland zijn er daar steeds meer mensen met psychologische klachten, wat ook uitmondt in zelfdoding.

Het is ongelooflijk triest, en ja, deze problemen zijn de afgelopen twee jaar enorm toegenomen vanwege de wereldwijde dictatoriale coronamaatregelen.

Dat is zéker zo in Nieuw-Zeeland, waar het volk net als in Australië ongekend onderdrukt is. De hoofdverantwoordelijke daarvoor is de premier, Jacinda Ardern.

Maar als je denkt dat ze dat heel verdrietig vindt, nou, think again. Kijk maar:

New Zealand PM, Jacinda Ardern PROVES she is a genuine sociopath by smiling and laughing as she discusses suicide in her country to her leader, Klaus Schwab at the World Economic Forum. pic.twitter.com/3jDBLm6RQ8 — BoxerRebellion777 (@BRebellion777) January 26, 2022

Tja. Eigenlijk hoef je daar niets aan toe te voegen he?