Flashback! Ali B. voerde in 2020 hard campagne voor Hugo de Jonge: ‘Voor het eerst ga ik CDA stemmen’

Toen in 2020 de strijd was losgebarsten om het lijsttrekkerschap van het CDA tweette Hugo de Jonge plots heel trots een video rond van Ali B. Want Ali B. steunde hem. Daar was Hugo trots op. Heel trots. Want wie wil nou niet de steun hebben van Neerlands’ knuffelmarokkaan?!

“De campagne voor het lijsttrekkerschap van het CDA is begonnen,” twitterde De Jonge blij. “Dank Ali B. voor je support!”

De campagne voor het lijsttrekkerschap van het CDA is begonnen ➡️ https://t.co/GqvNrUDXNB Dank @AliBouali voor je support! 👊 ⬇️ Ook meedoen met #teamhugo? Meld je aan op wijkiezen@hugodejonge.nl! pic.twitter.com/YvNr0gSqz0 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 27, 2020

“Ik ben Ali B. en voor mij is Hugo de Jonge de ideale lijsttrekker voor het CDA,” aldus Ali. “Omdat ik geloof dat politici in deze tijd niet cynisch moeten zijn, heel wijs, moedig, beetje humor en zelfspot.” Sterker nog, voegde hij toe, “ik durf te zeggen dat als Hugo de Jonge het wordt ik voor het eerst in mijn leven op het CDA ga stemmen.”

De video werd afgesloten met een oproep aan andere fans van De Jonge om óók een video te maken en die naar het CDA te sturen.

