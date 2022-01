Fleur Agema confronteert kabinet met lage boostergraad: ‘Gaan ze 6 miljoen mensen toegang ontnemen?’

Er wordt heel wat gezegd over het aantal Nederlanders (van ouder dan 18 jaar) dat een booster gehad heeft. Of zou hebben. Waar het op neerkomt is, aldus Fleur Agema, dat het om zo’n 6 miljoen mensen gaat. En dat is significant, stelt ze. Want gaan het kabinet en het OMT werkelijk proberen om zoveel Nederlanders uit te sluiten straks als hun ‘vaccinatiepaspoort’ verloopt?

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft eens goed naar de cijfers over de boosters gekeken en komt tot de conclusie dat, hoewel de cijfers nogal verschillen, het waarschijnlijk is dat maar liefst 6 miljoen Nederlanders geen boostershot gehad hebben… en waarschijnlijk ook niet van plan zijn dat alsnog te doen. Als dat wel zo was hadden ze dat immers al lang gedaan.

Dat is enorm significant, want het kabinet wil vol inzetten op 3G of zelfs op 2G, wat inhoudt dat mensen die geen booster hebben straks grotendeels worden uitgesloten van het sociale leven. Maar denkt het kabinet nou echt dat het daarmee wegkomt? Dat die zes miljoen Nederlanders dat zomaar laten gebeuren?

“Allemaal verschillende cijfers over boostergraad,” schrijft Agema op Twitter. “Coronadashboard van zondag. Andere 2 uit presentatie van Van Dissel vandaag. Obv coronadashboard heeft ruim 6 mln 18+ booster niet gehaald. Ctb geldt zelfs voor 13+.

Met andere woorden, het Coronatoegangsbewijs geldt voor mensen vanaf 13 jaar. Maar uit de cijfers blijkt dat maar liefst 6 miljoen 18-plussers de booster niet heeft genomen. Als je dat verlaagt naar 13 zijn er natuurlijk nog veel meer mensen met maximaal twee shots.

“2G/3G blaast zich op,” concludeert ze dan ook, “of gaan ze 6 mln mensen toegang weigeren?”

Het antwoord op die vraag is vrijwel zeker: ze gaan het heus proberen. Het is aan óns om ervoor te zorgen dat we dat niet pikken.