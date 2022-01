Geert Wilders geeft Özcan Akyol ervan langs: “Onrechtmatig en pure laster. Strafbaar dus.”

Gisteravond was Özcan Akyol te gast bij het nieuwe programma VI Vandaag. Bij het programma uitte Akyol enkele ferme beweringen; Geert Wilders zou namelijk het stemrecht van moslims willen afpakken. Maar dit is een verdraaiing van een PVV-standpunt, dit heeft de PVV-voorman zo nooit gezegd. Hij roept de columnist dan ook op het matje voor zijn laster.

Het is natuurlijk altijd makkelijk voor politiek correcte lieden om PVV-leider Geert Wilders in een negatief daglicht te zetten als hij, of zijn partij, zichzelf niet kan verdedigen. Gisteren bij het nieuwe programma VI Vandaag zei Özcan Akyol dat Wilders mensen met een moslim-achtergrond hun stemrecht wil ontnemen.

Echter heeft de PVV-voorman dit nooit zo gezegd. Wel pleit de PVV voor een heroverweging van het stemrecht voor een ieder met een dubbel paspoort. De partij wil namelijk dat mensen die in Nederland wonen, en dus willen stemmen, kiezen voor hun Nederlandse nationaliteit. Zijn partij heeft nooit expliciet mensen met een moslim-achtergrond genoemd in deze context.

Inderdaad wat @OzcanAkyol hier zegt is onwaar, onrechtmatig en pure laster.

Strafbaar dus. https://t.co/0f4pdqIlEj — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 11, 2022

Dit is nu iets wat helaas vaker gebeurt. Er wordt van alles over de PVV geroepen en vaak genoeg is het pure onzin. Het is gewoon de zoveelste poging om de partij in een cordon sanitaire te plaatsen.

Ja, de PVV is uiterst kritisch op de islam. Maar de partij heeft nooit geroepen dat ze alleen het stemrecht van moslims willen intrekken. De partij heeft vaak genoeg duidelijk gemaakt dat het problematisch is als mensen een dubbele nationaliteit hebben. Niet alleen zou het de integratie belemmeren, daarnaast levert het ook juridisch gedoe op.