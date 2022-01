Geert Wilders haalt fel uit naar het AD: ‘Hun Wilders-haat kent geen grenzen. Tuig van de richel.’

Als Soumaya Sahla moet terugtreden dan heeft het extremisme gewonnen, aldus de voormalig hoofdredacteur van het AD Hans Nijenhuis op het medium. Een schandalige uitspraak, aldus PVV-leider Geert Wilders. Het is voor de PVV-voorman duidelijk dat de Wilders-haat bij die krant diepgeworteld zit.

De rel die de laatste weken is ontstaan rondom Soumaya Sahla en haar functie binnen de VVD zijn de schuld van de extremist Geert Wilders, althans als we voormalig hoofdredacteur Hans Nijenhuis moeten geloven. Hij komt met de boude stelling dat het extremisme van het liberalisme heeft gewonnen als Sahla moet aftreden. Maar is dit niet de omgekeerde wereld? Het extremisme, in dit geval vanuit de radicale islam, heeft decennia geleden al flink wat overwinningen in ons land geboekt. Zijn ze bij het AD Theo van Gogh vergeten of het feit dat zowel Geert Wilders als Ayaan Hirsi Ali 24/7 moeten worden bewaakt door bedreigingen van deze extremisten?

Dat de PVV-leider geschokt is vanwege het feit dat iemand van de Hofstadgroep nu een belangrijke functie heeft bij de VVD is zijn goed recht. Wilders kan al bijna achttien jaar niet meer vrij en veilig over straat dankzij figuren van deze club en andere geradicaliseerden. Maar het AD zet Wilders neer als het gevaar en het probleem. Een schandelijke actie.

Terecht dan ook dat de politicus de haat jegens hem benoemt.

De Wilders-haat van het @ADnl kent geen grenzen. Ze kiezen voluit voor de terrorist – lid van de Hofstadgroep – die me wilde vermoorden. Tuig van de richel.https://t.co/FLWw6MC9gO — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 25, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wilders windt er geen doekjes om: deze actie van het AD is gewoon te triest voor woorden.