Geert Wilders hekelt demonisering door Gert-Jan Segers: ‘Hij is de fakkeldrager van de Tweede Kamer’

PVV-leider Geert Wilders kon het optreden van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers bij het programma M niet waarderen. Voor de zoveelste maal werd Wilders als een gevaar afgeschilderd, dit ten onrechte aldus de PVV’er. Door de continue demonisering gaat er binnenkort nog eens een nieuwe Volkert van der Graaf opstaan, aldus een verontruste en boze Geert Wilders.

Volgens CU-voorman Gert-Jan Segers zijn de woorden van onder meer Geert Wilders enorm kwalijk. De ferme woorden van de PVV’er zouden zo maar tot een bestorming van de Tweede Kamer kunnen leiden, aldus Seger. Deze framing én demonisering is enorm kwalijk, Wilders wordt namelijk voor de zoveelste maal vogelvrij verklaard.

De PVV-voorman meent dat deze demonisering kan leiden tot het opstaan van een nieuwe Volkert van der Graaf. Segers is in feite de echte fakkeldrager van de Tweede Kamer, aldus Wilders op sociale media.

Het is juist de demonisering door politici als @gertjansegers – mijn woorden zouden kunnen leiden tot bestorming van de Kamer zei hij bij @dit_is_M – die ervoor kan zorgen dat de volgende Volkert van der Graaf opstaat. Levensgevaarlijk. Segers is de fakkeldrager van de 2e Kamer. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 22, 2022

Segers kon het niet laten om bij M de vergelijking te maken met de Capitoolbestorming. Hij ziet in Nederland een soortgelijk iets ontstaan, door politici van Forum en de PVV. Wilders pikt deze leugenachtige frame niet. Volgens de PVV-leider is het juist van belang om alles te kunnen blijven bemoeien.

Hij geeft ook duidelijk aan zich nimmer de mond te laten snoeren. De gevestigde partijen kunnen alles uit de kast halen om Wilders, en anderen, in een verdomhoekje te plaatsen, maar het zal ze niet lukken om Wilders het zwijgen op te leggen.

Valse politicus @gertjansegers op bezoek bij lakei van de macht. Hun leugens zullen nul effect hebben. Ik zal de waarheid blijven spreken ook – vooral – als die onaangenaam is voor ze. Niemand houdt me tegen. https://t.co/MUguKqXQWy — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 22, 2022

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het moge duidelijk zijn: Wilders heeft genoeg gehad van vals politici zoals Segers.