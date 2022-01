Gemeenten woedend op niet-verplichte noodopvang asielzoekers door Broekers-Knol: enkele gemeenten zetten streep door noodopvang

De door het Rijk aangewezen gemeenten zijn nog steeds niet te spreken over de niet-verplichte noodopvang van asielzoekers. Ze zijn boos dat ze om de tuin zijn geleid door voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Enkele gemeenten hebben nu aangegeven de noodopvang voorlopig niet te gaan realiseren, het Rijk moet dus zelf maar met een oplossing komen.

Vorige maand kregen de gemeenten Enschede, Gorinchem, Venray en de regio Rotterdam te horen dat ze meer asielzoekers moesten opvangen. Toenmalig VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gaf aan dat het om een aanwijzing ging vanuit het Rijk, wat insinueerde dat er een geldige wettelijke bevoegdheid was voor deze actie. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat het Rijk gemeenten helemaal niet kan opdragen dit te doen. Den Haag kan Nederlandse gemeenten alleen verzoeken dit te doen – in andere woorden: bestuurlijk vragen of dit te realiseren valt.

De gemeenten in kwestie zijn daarom niet te spreken over de actie, de gemeente Albrandswaard heeft het plan voor de realisatie van een noodopvang direct opgeschort. Ook in Venray vangt men nog niet de aangewezen asielzoekers op, de gemeente wil eerst om tafel met het kabinet om wat zaken op te helderen, dat meldt de NOS.

Broekers-Knol zadelt VVD-collega Eric van der Burg direct met een flink hoofdpijndossier op. Het asielbeleid in Nederland piept en kraakt aan alle kanten, daarnaast moet Van der Burg nu ook dit brandje zien te blussen. En de rest van het kabinet kan voor de zoveelste maal gaan werken aan de vertrouwensband tussen Den Haag en Nederlandse gemeenten. Die sinds het uitbreken van de coronacrisis nog meer onder druk is komen te staan.