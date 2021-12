Alle burgemeesters zijn zwalkend coronabeleid zat: ‘Laat burgers met ideeën komen, want dit werkt niet’

Het demissionaire kabinet heeft vanaf het begin van de coronacrisis geprobeerd de regie te houden, maar telkens gefaald. En nu de situatie zo nijpend is voor veel getroffen sectoren, trekken álle burgemeesters van Nederland aan de bel over het huidige coronabeleid. Zij schrijven in een brief aan demissionair minister-president Mark Rutte dat het tijd wordt voor een langetermijnstrategie en dat er moedeloosheid optreedt bij de burgers. Wat hen betreft zouden burgers met voorstellen moeten komen voor de omgang met de coronacrisis.

Het is enigszins ironisch dat ongekozen burgemeesters kennelijk meer waardering hebben voor democratie en meer vertrouwen hebben in de burger, dan de democratisch gekozen demissionaire minister-president. Zij hekelen de manier waarop het kabinet praktisch alles rondom het bestrijden van de coronacrisis gecentraliseerd probeert te regelen. En dat is ook niet zo gek, want vrijwel alles wordt slordig, zwalkend, te laat of gewoon helemaal niet geregeld. Zolang de beeldvorming maar goed is, er op papier draagvlak schijnt te zijn en de verantwoordelijkheid kan worden afgeschoven op anderen.

De oproep vanuit de burgemeesters om een langetermijnstrategie te verzinnen voor het coronabeleid komt wat dat betreft ook veel te laat. Het demissionaire kabinet laat zich vrijwel uitsluitend leiden door lobbyclubs en adviserende overheidsorganen, behalve als het ze zelf niet goed uitkomt. Burgers en ondernemers, die zelf echt wel weten welke maatregelen effectief zouden zijn, staan compleet buitenspel.

Als burgers meer waren betrokken, zo stellen de burgemeesters volgens De Telegraaf, dan was er ook meer eigenaarschap. De verantwoordelijkheid voor bepaalde coronamaatregelen zou bij de burgers en ondernemers zelf komen te liggen, waardoor ze ook beter zouden worden nageleefd. Het is eigenlijk precies wat het kabinet al die tijd wilde bereiken, maar arrogantie en een papieren werkelijkheid zat dat in de weg.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is wat dat betreft jammer dat het aankomende kabinet waarschijnlijk maling heeft aan deze oproep. Alleen al het idee dat het contrast tussen het kabinetsbeleid en beleid dat is opgesteld door burgers enorm groot kan zijn, is reden voor angst bij het kabinet. Mensen zouden zich dan namelijk af beginnen te vragen waar ze het kabinet nog voor nodig hebben tijdens de coronacrisis. Misschien zou het zelfs leiden tot vragen over ook andere terreinen waar de overheid zwalkbeleid voert. Dat kan iemand als Rutte niet over zijn hart verkrijgen.