Politieagent uit kritiek op coronabeleid en heeft begrip voor verzet van Utrechtse horecaondernemer

Een politieagent uit Oost-Brabant felle kritiek op het coronabeleid via een LinkedIn-bericht dat massaal wordt gedeeld. Aanleiding is de sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku, dat dicht moest omdat de eigenaar uit principiële overwegingen geen coronapassen wilde controleren.

Een woordvoerder van politie Oost-Brabant heeft al benadrukt dat het om een privémening gaat en zij een objectieve politie zijn en zij zich niet in deze discussie mengen. Politiewetenschapper Jaap Timmer zegt tegenover het AD dat hij niet uitsluit dat Vos op de vingers zal worden getikt. Dan weet je dat de agent met zijn mening een gevoelige snaar heeft geraakt!

Pim Vos, wijkagent van het Brabantse Vught, snapt het coronabeleid niet meer. Hij zegt: “Het kan toch niet zijn dat je in de Efteling tegen elkaar mag staan in een rij voor de Python (gevaccineerd en ongevaccineerd) en een restaurant dat mensen echt gezond wil laten leven (Waku Waku, red.) gesloten wordt omdat ze niet willen vragen naar een check?”

Zelfs bij de politie hebben ze langzamerhand moeite met het coronabeleid. Ergens is het merkwaardig dat het zo lang heeft geduurd dat er vanuit een politieagent kritiek wordt geuit op het coronabeleid, want het is al heel lang een feit dat er met twee maten gemeten wordt.

Een paar voorbeelden: De horeca moet coronapassen controleren, maar men kan zonder problemen de hele dag de supermarkt, een winkel of een school in en uit lopen. En in vliegtuigen hoefde men eerst geen mondmasker te dragen, maar in het openbaar vervoer wel. Reizen naar het buitenland kon zonder moeite, maar festivals waren een besmettingsrisico.

Er valt geen touw meer aan vast te knopen, vooral nu de noodzaak voor allerlei maatregelen praktisch weg is gevallen. Maar de frustratie neemt toe en de eerste mensen die daar de dupe van worden, zijn de handhavers. En als zij het al niet meer voor zichzelf recht kunnen praten, terwijl zij het uit moeten kunnen leggen, wie kan het dan nog wel?