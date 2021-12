Vertrouwen in coronabeleid op absoluut dieptepunt: ‘Slechts 16 procent is nog positief over het beleid’

Het vertrouwen in de coronabeleid van het demissionaire kabinet is totaal verdampt. Slechts 16 procent van de ondervraagden is nog positief over het beleid, blijkt uit onderzoek van het RIVM en de GGD. Het onderzoek is van 24 tot en met 28 november uitgevoerd onder ruim 46.000 Nederlanders.

Eigenlijk zou het ook verbazingwekkend zijn als men nu nog positief over het coronabeleid zou zijn. Vrijwel alle maatregelen die ooit zijn genomen, kwamen veel te laat of hebben nauwelijks effect gehad. Versoepelingen kwamen telkens veel te vroeg en wetenschappelijke inzichten werden simpelweg niet erkend. Vervolgens kregen burgers, met name reizigers en ongevaccineerden, de schuld als de cijfers niet daalden. Het enige waar de coronamaatregelen toe hebben geleid is een enorme tweedeling in de maatschappij.

De negativiteit over het coronabeleid, zoals Elsevier Weekblad het schetst, is volkomen logisch. Het demissionaire kabinet en diverse overheidsinstanties hebben namelijk op geen enkel moment het coronavirus als een échte crisissituatie behandeld. Dat doen ze nog steeds niet.

Het RIVM dacht eerst dat het virus Nederland niet zou bereiken. Daarna verzekerden ze ons dat Nederland goed voorbereid zou zijn, mocht het virus wel onze kant uitkomen. Toen ontkenden ze dat het virus zich via de lucht zou verspreiden. Ze bleven vasthouden aan het idee dat grote druppeltjes de hoofdoorzaak van besmetting zouden zijn. Toch twijfelden ze maandenlang over de effectiviteit van mondkapjes. Ook zouden kinderen geen grote verspreiders van het virus zijn. Zieke zorgmedewerkers konden ook gewoon aan het werk blijven.

En dit is niet ‘met de kennis van nu’. Er waren zat aanwijzingen dat de informatie over het coronavirus destijds niet klopte, onduidelijk of achterhaald was. Toen er beleid moest worden gemaakt, had men rekening moeten houden met die onzekerheden en uit moeten gaan van de slechtst mogelijke scenario’s. Dat had doden kunnen voorkomen en draagvlak voor maatregelen kunnen behouden. Niets van dat alles is gebeurd. De ene lobbyclub na de andere kon een uitzondering voor hun sector krijgen. Hierdoor zijn de coronamaatregelen volstrekt onduidelijk en ineffectief geworden, waardoor er (terecht) wantrouwen is ontstaan. Daar komt het liegen en bedriegen van demissionair zorgminister Hugo de Jonge nog bovenop.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En wat gaat het demissionaire kabinet misschien doen om het vertrouwen in het coronabeleid enigszins terug te krijgen? De regels versoepelen voor de kerstdagen, want dan is corona er even niet. Van die 16 procent die nog positief is over het coronabeleid blijft straks helemaal niets meer van over.