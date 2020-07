Goh wat een verrassing! Lid OMT: RIVM heeft coronavirus tot eind februari onderschat

Aura Timen, lid van het Outbreak Management Team en hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is niet bepaald positief over het RIVM. Het RIVM had namelijk het virus compleet onderschat, terwijl er echt politici waren – zoals Thierry Baudet – die ons ruim van te voren hadden gewaarschuwd.

Timen zegt het zoals het is: Europa heeft het virus massaal onderschat. De lakse houding heeft ervoor gezorgd dat Europa een harde klap kreeg te verduren. De massale instroom van infecties in Europa komt door de wintersportvakanties, ook voor Nederland was dit een bron van infecties. Daar bovenop kwam natuurlijk Carnaval.

Regeren is vooruitzien. Zie hier wat de Tweede Kamer op 28 en 29 januari vond van mijn voorstellen een spoeddebat te houden over het levensgevaarlijke #coronavirus. #FVD https://t.co/wkUs8teXpd pic.twitter.com/XiyNc3b4Ob — Thierry Baudet (@thierrybaudet) March 12, 2020

In een openhartig interview laat Timen zien hoe mensen van het RIVM de uitbraak meemaakten. Doordat het RIVM niet optimaal was voorbereid en koos daarom voor een bepaalde koers. Kritiek op die koers accepteerden ze in de begin dagen niet echt. ‘Voor critici was geen tijd’ luidt het antwoord. Toch wel opmerkelijk, aangezien er al genoeg mensen waren die voor het virus waarschuwden voordat ons land werd getroffen. Werd er nog steeds niet naar hen geluisterd?

„Critici zijn fijn in een wetenschappelijk debat”, zegt ze. „Alleen: in een crisis heb je die tijd niet. Dan levert het alleen extra druk op. De mensen die vanaf de zijlijn wat roepen, dragen niet de verantwoordelijkheid voor de adviezen.”