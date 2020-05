RIVM en Amsterdamse UMC negeerden luchtcirculatie als mogelijkheid bij verspreidingsonderzoek – Experts: ‘Besmetting in slecht geventileerde verpleeghuizen toch zeer aannemelijk!’

In dit artikel van Elsevier spreken enkele deskundigen van een vrij aannemelijk risico op virusbesmetting in slecht geventileerde ruimtes, met name verpleeghuizen. Toen ze dit bij de start van een onderzoek naar de verspreiding van corona probeerden aan te kaarten, werden ze praktisch doodgezwegen. Maar het risico blijft wel bestaan…

Luchtcirculatie

Ze maken een sterke casus voor een redelijk vermoeden dat het coronavirus zich wel degelijk via de lucht verspreidt en dat dit besmetting ook op deze manier plaatsvindt. Dat vermoeden probeerden ze dus al eerder te uiten, maar daar werd door het Amsterdamse UMC en het RIVM niets mee gedaan. Terwijl zij op dat moment juist bezig waren met de opzet voor een onderzoek naar de verspreiding van het virus. Heel vreemd, want bij het vergelijkbare SARS-virus uit 2003 waren daar ook al wel degelijk aanwijzingen voor. Dat zou je als onderzoeker dus op z’n minst moeten willen uitsluiten, toch?

Zij gaan in het artikel verder in op de implicaties voor coronabeleid en wat men zou kunnen doen om risico op besmetting toch te minimaliseren. Ze laten daarbij wel een belangrijke conclusie buiten beschouwing, want hun waarschuwing impliceert namelijk nog iets anders: Dat de aerosolen van het coronavirus, de kleine deeltjes die wél door de lucht kunnen zweven, dus wel degelijk gevaarlijk (genoeg) zijn om een ander mee te kunnen besmetten. Want in slecht geventileerde ruimtes is het kennelijk niet heel moeilijk om besmet te raken.

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat mondkapjes (mits van goede kwaliteit en bij degelijk gebruik) toch wel véél effectiever zouden kunnen zijn. In tegenstelling tot wat het RIVM van begin af aan heeft zitten verkondigen (en nog steeds verkondigt). Kan namelijk zomaar zijn dat het RIVM zich baseerde op (onder andere) het voorgenoemde onderzoek. En al die tijd maar ‘geen doorslaggevend bewijs’ kunnen vinden… Ja, gaat ook moeilijk als je er niet naar zoekt!