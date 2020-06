We kunnen gewoon weer gaan vliegen! RIVM: ‘Kans op besmetting in vliegtuig buitengewoon klein’

Nu de vakantieoorden langzaamaan hun all-inclusive poorten weer openen, maken ook de vliegmaatschappijen en vliegvelden zich op voor een herstart van de passagiersluchtvaart. Volgens het RIVM is de kans op besmetting met het coronavirus in het vliegtuig buitengewoon. Dat is goed nieuws voor een ieder die nog wat zonnestralen wenst mee te pakken in het buitenland.

In een gesprek met de NOS zegt hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel (RIVM) nu dat ze niet bang zijn dat vliegtuigpassagiers elkaar op grote schaal zullen infecteren. Daarbij moet wel gezegd worden dat de eerlijkheid van vliegtuigpassagiers over hun gezondheid daarin een cruciale rol speelt.

Volgens het RIVM is het nog nooit voorgekomen dat een heel vliegtuig werd besmet door een persoon dat een virus bij zich droeg. Van Dissel is van mening dat als de vliegtuigbranche zelf criteria opstelt, dat het dan weer mogelijk is om veilig te kunnen vliegen. “Dat zal nooit honderd procent zijn, maar het gaat er om dat de risicovermindering zo groot mogelijk is.”

Jaap van Dissel probeert zijn uitspraken te staven met voorbeelden van geïnfecteerde mensen die het virus niet verspreidden:

“We kennen een aantal situaties waarbij mensen met infectieziektes hebben gereisd, de Mexicaanse griep, gevorderde stadia van ebola, open tuberculose. Een van de dingen die je daaruit leert is dat als iemand met een besmettelijke ziekte aan boord is geweest zonder dat men het door heeft, dat het contactonderzoek beperkt kan blijven tot de personen die rond die persoon in het vliegtuig hebben gezeten.”

Volgens Van Dissel is het dus veilig om te vliegen, ook zonder anderhalve meter afstand tussen de passagiers. Het aantal personen dat gebruik maakt van het vliegtuig maakt daarbij ook niets uit volgens de RIVM-viroloog.

De vraag die overblijft en die de staatsomroep niet stelde aan Van Dissel is waarom de kans op besmetting in een vliegtuig nihil is, maar dat kroegen, clubs en restaurants wél een risico zouden vormen. Daar wordt namelijk nog steeds de anderhalve meter afstand gehanteerd. Daarnaast mogen we in een vliegtuig dus gerust weer met honderden opgepropt naast elkaar zitten, maar moet de horeca (cafés, clubs, restaurants) voldoen aan hele strikte coronamaatregelen.