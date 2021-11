LOL! Van 154.000 naar 155.000 coronabesmettingen, RIVM: ‘Effect coronamaatregelen zichtbaar’

Het RIVM doet maar wat graag mee met het spelletje van het demissionaire kabinet om ons te doen geloven dat alles volgens plan gaat. Afgelopen week zijn er 155.152 coronabesmettingen vastgesteld, terwijl het er de week ervoor nog ‘maar’ 153.957 waren. Er is dus een toename van 1 procent geconstateerd. Volgens het RIVM betekent dit dat het effect van de coronamaatregelen zichtbaar is geworden.

Als het RIVM echt een wetenschappelijk instituut was geweest, dan hadden ze nog een paar dagen hun mond gehouden. Een procentje meer of minder zegt helemaal niets over het effect van de coronamaatregelen. Maar goed, we kennen het RIVM van de boodschap dat Nederland waarschijnlijk niet zou worden getroffen door het coronavirus. En dat ons land ontzettend goed was voorbereid op de komst van het coronavirus. En dat carnaval geen reden tot zorg zou moeten zijn, want ‘dat vier je meestal toch in kleine groepjes’.

De trackrecord van het RIVM is, op z’n zachtst gezegd, niet erg goed. Denkt het demissionaire kabinet dat er geen draagvlak is voor het dragen van mondkapjes? Dan springt RIVM-directeur Jaap van Dissel voor ze in de bres en blijft bij hoog en laag beweren dat de effectiviteit niet noemenswaardig is. Dat de rest van de wereld die dingen wel begon te dragen, dat moesten ze maar zelf weten. Tot er natuurlijk wél draagvlak voor bleek te zijn, toen kon het ineens wel en werden ze zelfs verplicht.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En nu flikt het RIVM het gewoon weer: ‘De coronamaatregelen blijken te werken, kijk maar naar deze lichte stijging’, zeggen ze tegen RTL Nieuws. Kennelijk is dat de enige positieve spin die ze aan de data kunnen geven, want het aantal sterfgevallen is flink toegenomen (van 265 naar 367) en er liggen 2.845 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 595 op de ic. Kortom: Nederland staat er vrij beroerd voor. Maar wees niet bevreesd, want de komende weken zal het wekelijkse aantal besmettingen gelijk blijven of zelfs afnemen. En een paar procent minder van 150.000+ besmettingen is toch al snel 10 à 20.000 minder. Wel balen dat we dan nog steeds op meer dan 100.000 besmettingen per week zitten.