Vaccinatiechaos: ‘We missen 30% van de data’, RIVM wijst naar de tientallen registratiesystemen, GGD en huisartsen

Tot grote verontwaardiging van vele Nederlanders werd gisteren duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM de vaccinatiedata niet op orde hebben, omdat concrete cijfers ontbraken. Het blijkt nu dat zo’n 30 procent van de data kwijt is. Volgens het RIVM komt dit door de vele nieuwe registratiesystemen, en dat de GGD’s en huisartsen hieraan moeten wennen.

Nederland mist tot wel dertig procent van de gegevens over vaccinaties, wie wanneer is gevaccineerd en met wel vaccin. Dat meldt De Telegraaf.

Het centrale systeem dat alle relevante vaccinatiedata bijhoudt is op orde, zegt Geert Westerhuis van het RIVM, die het systeem heeft ontwikkeld. “Maar het is allemaal nieuw. Er zijn 28 andere systemen aan gekoppeld, en dat is allemaal gebouwd over de afgelopen periode.”

Het gaat hier om zeker tien verschillende HuisartsInformatieSystemen (HIS), die moeten worden gekoppeld aan CoronIT van de GGD. Daarnaast is er volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) “hier en daar ook een hobbel in die techniek.” Maar dat verklaart slechts een deel van het probleem.

Volgens het RIVM (dat zelf de uitnodigingen voor vaccinaties verstuurt voor de GGD), ontbreken de gegevens soms ook doordat huisartsen pas later alles invullen. Mede hierdoor worden brieven soms dubbel verstuurd.

Bij de ziekenhuizen wordt volgens Mariël Croon van het LNAZ ‘consequent alles gemeld.’ Zij zegt dat dit komt doordat zij gebruik maken van de BRBA-app, die binnenkort van naam wordt veranderd en de “Ziekenhuizen Kunnen Vaccinatie Invoeren,” oftewel ZKVI-app, zal gaan heten.

Dat meer dan vier maanden na het begin van de vaccinatiecampagne alles nog niet op rolletjes loopt, kan rekenen op veel onbegrip bij Nederland. Eén twitteraar noemt het “een zooitje”:

“We zijn nu bijna vijf maanden aan het prikken. Het jaar daarvoor wisten we dat vaccineren de enige weg uit de pandemie is. En nog steeds is het hele vaccinatiebeleid een zooitje.”

En een ander vraagt zich af:

“Dat dit niet in orde is! In een land als Nederland! Hoe moeilijk kan het zijn! Iemand prikt en iemand registreert.”

“Wordt het geen tijd om alles; GGD, OMT en inclusief de minister te vervangen? Wij zijn het ondertussen spuugzat. Vanaf dag één is het een schaamtevolle vertoning“, zegt deze twitteraar.

Nederland moet er rekening mee houden dat vele vaccinatiegegevens definitief als verloren moeten worden beschouwd. Dat heeft consequenties voor de voorspellingen over het verloop van de pandemie, waarschuwt ziekenhuizenbaas Ernst Kuipers. Het is hierom ‘gissen naar verloop van de epidemie,’ laat de medicus weten.