Sylvana Simons (BIJ1) over coronabeleid: ‘Totaal verkeerde aanpak én de cijfers niet op orde’

LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers zei vandaag dat niet goed wordt geregistreerd wie wanneer gevaccineerd is tegen corona, waardoor het onmogelijk is om goed te voorspellen wat de epidemie doet in Nederland. Sylvana Simons (BIJ1) reageert met een scherpe tweet op de uitspraak van Kuipers.

Hier de betreffende tweet van Simons:

Als je inzet op “iedereen zsm immuun”

door vaccinatie of besmetting, dan is het belangrijkste dat je met name dié cijfers bijhoudt. Dat is een heel ander vertrekpunt dan “sturen op IC capaciteit”. Hoe dan ook dient je administratie op orde te zijn. https://t.co/fESTPd2lzA — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) April 26, 2021

Dit kabinet begon zijn coronabeleid met het idee van groepsimmuniteit. Door het virus “gecontroleerd” rond te laten razen zou er uiteindelijk voldoende immuniteit worden opgebouwd om de zwakkeren te kunnen beschermen. Al vrij snel verdween dat beleidsidee weer van tafel. Voornamelijk omdat er nog geen vaccins waren en nog onduidelijk was of men überhaupt voldoende immuniteit op zou kunnen bouwen. Het kabinet besloot toen om te gaan “sturen op IC-capaciteit”. Al werd daar voornamelijk de IC-capaciteit op dat moment mee bedoeld, want er is niet op grote schaal opgeschakeld.

Simons wijst ons dus eigenlijk op twee dingen. De eerste is dat het kabinet vlak na het begin van de coronacrisis volgens haar radicaal van strategie veranderde en andere doelen is gaan stellen. De tweede is dat voor beide strategieën erg slecht is bijgehouden hoe we ervoor staan.

Het aantal besmettingen hadden we niet op orde, want mensen konden zich eerst alleen bij ernstige klachten laten testen, zegt Simons. Later is dat aangepast, waardoor de cijfers wat representatiever zijn geworden.

Het aantal gevaccineerden hebben we volgens Kuipers dus ook niet goed in beeld.