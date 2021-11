Verpleegkundigen en cijfers RIVM spreken minister De Jonge tegen: ‘Code zwart is wél dichtbij’

De weekcijfers rond Covid-19 gaan ‘op alle fronten’ omhoog, meldt het RIVM. Vergeleken met vorige week is er nu sprake van een stijging van 39 procent positieve tests, oftewel 150.678 nieuwe besmettingen. Ook de ziekenhuizen merken een toename van 30 procent meer coronapatiënten dan de week ervoor. Het water staat ze al aan de lippen en het wordt dus alleen maar erger. Toch durfde demissionair zorgminister Hugo de Jonge de verpleegkundigen tegen te spreken en te beweren dat ‘code zwart’ nog niet aan de orde zal zijn.

De coronacijfers laten op geen enkele manier zien dat de huidige coronamaatregelen effect hebben. Het zou nog even kunnen duren voor dat het in de cijfers valt terug te zien. Maar eigenlijk maakt dat geen ene moer uit. We weten namelijk dat het even duurt voordat die hoge besmettingscijfers zich gaan vertalen in meer ziekenhuis- en ic-opnames. Die forse klap zien we nu dus aankomen. Als die in volle gang is, dán zien we pas het effect van de maatregelen. Dat betekent dat daarna pas de toestroom van coronapatiënten waarschijnlijk af zal nemen. Dan nog zullen het er heel veel zijn, puur vanwege het enorm hoge aantal besmettingen.

“De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte juist vandaag bekend dat een groeiend aantal Nederlandse ziekenhuizen er niet meer in slaagt om alle zorg te leveren die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij patiënten te voorkomen. Inmiddels lukt het veertien ziekenhuizen niet meer om deze zogenoemde ‘kritieke planbare zorg’ altijd op tijd te verlenen. Afgelopen donderdag ging het nog om twaalf ziekenhuizen”, meldt RTL Nieuws.

Om die reden geeft de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) aan dat ‘code zwart’ dichtbij is. Toch wordt dit doemscenario nog steeds ontkend. Hugo de Jonge noemde de noodkreet een “uiting van grote zorg”. En het RIVM en het OMT zien nog altijd geen redenen om maatregelen te nemen die specifiek op kinderen gericht zijn, terwijl zij de grootste bron van besmetting zijn.

We kachelen dus nog steeds vrolijk verder richting de afgrond en doen net alsof die afgrond nog mijlenver bij ons vandaan is. Eerst maar even wachten op het effect van de mondkapjes en kijken of die de dagelijkse besmettingscijfers van 22.000 terug naar een net zo verschrikkelijke 18.000 kunnen brengen. Dan doen we daarna misschien een échte lockdown en gaan we met verbazing toekijken hoe de cijfers tóch ineens weer omhoog schieten. Dat heeft natuurlijk weer twee weken tijd nodig, want dan zie je pas de effecten van de nieuwe maatregelen. En warempel: daar klopt ‘code zwart’ aan de deur! Dit kon helemaal niemand zien aankomen en het is allemaal de schuld van de burger, die zich niet goed genoeg aan de basisregels heeft gehouden. En dan is het tijd voor 2G-beleid en gewapende militairen bij de ziekenhuizen.