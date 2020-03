Kabinet en RIVM geven ‘opeens’ toe: Naja, best mogelijk dat kinderen coronavirus wél doorgeven

Wat zijn het toch een ongelofelijke huichelaars bij het RIVM én in het kabinet. Wij roepen al tijden — gebaseerd op berichtgeving uit het buitenland! — dat kinderen a) het virus mogelijk wél kunnen oplopen en b) het vervolgens mogelijk door kunnen geven aan elkaar én aan volwassenen. Steeds weer werden we weggelachen door het RIVM. Sterker nog, die mafklappers werkten zelfs samen met KRO-NCRV en Nu.nl om DDS’ kritiek weg te zeggen als “misleidend.”

Maar wat blijkt nu? Jawel, minister Slob en het RIVM moeten nu dan toch door het stof. Want, zei Slob gisteren bij Op1, onderzoek uit China wijst erop dat kinderen ziek kunnen worden én het virus kunnen doorgeven aan anderen (ook als ze zelf niet heel ernstig ziek worden). Het RIVM is nu bezig met een eigen onderzoek om te bepalen in hoeverre dat inderdaad het geval is.

I kid you not:

Het zou kunnen dat de scholen ook na 6 april nog dicht moeten blijven. Alles hangt af van een belangrijk corona-onderzoek van het RIVM. De resultaten daarvan zijn mogelijk niet op tijd beschikbaar… Het onderzoek moet meer duidelijkheid gaan geven over de besmettelijkheid van kinderen. Daarom worden de klachten van honderd gezinnen met corona-patiënten de komende weken door het RIVM bijgehouden. Het gaat om gezinnen verspreid over het hele land. Epidemioloog Patricia Bruijning legt in het televisieprogramma Nieuwsuur uit hoe het onderzoek werkt. “De eerste signalen uit China waren dat kinderen niet besmet raken, maar inmiddels weten we dat dat niet zo is. Ze krijgen er alleen heel weinig klachten van en hebben daarom een ander ziekteverloop dan volwassenen.”

Hier word ik dus echt woest van. Op 14 maart bekritiseerden wij het RIVM omdat het instituut ons inziens onjuiste informatie verspreidde over kinderen. Scholen hoefden niet dicht, beweerde het instituut, want kinderen worden niet of nauwelijks ziek en het risico dat ze het doorgeven aan anderen is minimaal. Andere wetenschappers, legden wij uit, dachten daar heel anders over. Zo zei een Duitse topviroloog dat het heel anders zat.

En dat is niet alles. Een week voordat wij het RIVM bekritiseerden was al bekend dat uit Chinees onderzoek blijkt dat kinderen wel degelijk ziek kunnen worden én het virus kunnen doorgeven (ook als ze zelf niet bepaald ziekerig zijn). Lees dit artikel maar. De belangrijkste twee punten:

Researchers looking at cases in Shenzhen say 2 per cent were kids under 15 at early stage of outbreak, but later it rose to 13 per cent Another study finds that among patients’ close contacts, children under 10 had nearly the same chance of becoming infected as other age groups

“According to the researchers, the findings implied that with more exposure to the virus, children’s risk of becoming infected could substantially rise. Transmission of the virus within families was also a major factor, they said,” aldus het onderzoek.

Als je dit allemaal meeneemt is het a) een grof schandaal dat Slob en het RIVM nu pas hardop zeggen dat het misschien toch anders zit met kinderen dan ze ons tot nu toe steeds verteld hebben en b) dat het RIVM samen met KRO-NCRV én Nu.nl ons van “misleidend nieuws” hebben beticht.