Zwalkend RIVM maakt ommezwaai: promoot nu groepsimmuniteit corona na het eerst een “frame” te hebben genoemd

Het RIVM loopt weer eens gigantisch omslachtig en raar te doen. Nadat topman Jaap van Dissel eerder het idee van de groepsimmuniteit een “frame” noemde en het doel van Nederland níét is om groepsimmuniteit op te bouwen, is het overheidsorgaan nu zélf begonnen met groepsimmuniteit te promoten. Een opmerkelijke draai.

En ineens verscheen daar op Twitter een video van het RIVM waarin groepsimmuniteit werd aanbevolen als heilzaam wapen tegen het coronavirus. Met animaties en Jip-en-Janneke-teksten deed het overheidsorgaan van Jaap van Dissel uit te doeken hoe de zogeheten ‘herd immunity‘ Nederland moet gaan beschermen tegen het coronavirus.

Wie #COVID19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor het #coronavirus. Dat betekent dat je niet meer ziek kan worden. Hoe meer mensen immuun zijn, hoe minder kans het virus heeft om zich te verspreiden. Dit heet #groepsimmuniteit. Meer info: https://t.co/1eqcKt2Sol pic.twitter.com/DRTloBXyrT — RIVM (@rivm) March 30, 2020

Opmerkelijk, want twee weken geleden was het nog diezelfde Jaap van Dissel die bij een briefing in de Tweede Kamer bij hoog en laag beweerde dat Nederland zich helemaal niet ten doel had gesteld om groepsimmuniteit tegen Covid19 te kweken.

Vanuit politiek en journalistiek komen er verwarde en verontruste signalen dat het RIVM met onbegrijpelijke taferelen bezig is. Volkskrant-verslaggever Kustaw Bessems:

“Snap het niet. Groepsimmuniteit als doel was een misverstand, zei Rutte nadat veel mensen waren geschrokken. Een frame van kranten, claimde Van Dissel. Het is slechts een gunstig bijeffect op lange termijn, werd ons verzekerd. Waarom dit dan nu contextloos de wereld in slingeren?”

En in de Tweede Kamer pakt Thierry Baudet de onduidelijke berichtgeving van het RIVM aan:

“RIVM promoot nu tóch weer “groepsimmuniteit”, terwijl Rutte daar twee dagen na zijn speech-aan-de-natie (maandagavond 16 maart) juist weer van was teruggekomen. Erg vreemd twitterbericht.”

Baudets collega Wilders legt vervolgens nog eens uit waarom die groepsimmuniteit zo’n risicovolle strategie is:

“Dus 10 miljoen mensen – want er is nog geen vaccin – moeten het Corona-virus krijgen met alle gevolgen van dien om ‘meestal’ immuun’ te zijn? Wat volgens deskundigen overigens ook niet zeker is of en hoe langdurig dat zal zijn omdat het virus continu muteert.”

Het moge dus duidelijk zijn: het RIVM heeft wat uit te leggen. Maximale preventie of groepsimmuniteit, wat is nu de aanbevolen strategie voor Nederland? Wat gaat het nu worden, en dan echt?