LOL! Kabinet overweegt ‘versoepeling’ voor Kerst: ‘Maximaal acht gasten thuis uitnodigen’

Het kabinet wil mogelijk met de hand over het hart strijken voor kerst. Want, jawel!, ze willen mensen mogelijk het ‘advies’ geven dat ze niet vier gasten thuis mogen ontvangen, zoals nu, maar wel acht. Zo. Dat hakt erin zeg. Wat een weelde, zoveel vrijheid!

De avondlockdown wordt vrijwel zeker voortgezet tijdens de Kerstdagen. De Tweede Kamer heeft daar natuurlijk nog niet mee ingestemd, maar we weten allemaal dat de Kamer een meeloper eersteklas is; alles wat het kabinet wil krijgt het. Aangezien het kabinet, aldus De Telegraaf, vrijwel zeker wil dat de avonddictatuur blijft bestaan zal dat dus ook heus zo zijn.

Maar kijk! Er is een “versoepeling” op komst. Ja, echt. Want het “dringende advies” om maximaal vier gasten toe te laten in je huis wordt met kerst “verhoogd” tot “acht.”

Dat is dan een “versoepeling”: een advies over hoeveel mensen je mag toelaten in je eigen huis.

Knettergek. We leven in totaal geschifte tijden.

En ja, natuurlijk gaan er in het kabinet ook wat stemmen op om de teugels wat te laten vieren voor de horeca zodat die in ieder geval met kerst nog iets van geld kunnen verdienen. Maar, niet schrikken, daar heeft de meerderheid van de onderdrukkers geen zin in. Iets met ‘nog steeds te veel besmettingen’ ofzo.

Als wij dit pikken als volk zijn we geen knip voor de neus meer waard. Maar ja, dat zijn we eigenlijk al heel lang niet meer.